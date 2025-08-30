Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Які відбулися зміни у русі поїздів?
В компанії розповіли, що внаслідок російської атаки у ніч на 30 серпня було пошкоджено залізничну інфраструктуру на Київщині. Через це затримується низка поїздів. Вони прибудуть на станцію Київ із запізненням від 2 годин.
Рейси, які прямують із затримками:
- №74 Перемишль – Харків;
- №24 Хелм – Київ;
- №144 Рахів – Суми;
- №2 Івано-Франківськ – Харків;
- №21 Харків – Львів;
- №106 Одеса – Київ.
Залізничники вже розпочали роботи з відновлення інфраструктури і намагатимуться якнайшвидше зробити все, щоб повернутися до стандартного графіку руху поїздів.
Що відомо про удар по залізниці 28 серпня?
- 28 серпня Росія також завдала удару по залізничній інфраструктурі у Вінницькій області. Лише вранці 29 серпня в Укрзалізниці повідомили, що майже вийшли на стандартний графік руху.
- Також росіяни завдали удару по парку швидкісних поїздів "Інтерсіті+". Внаслідок ворожої атаки один із потягів зазнав значних ушкоджень.
- Російський удар припав по одному з головних вагонів поїзда. Через це є неможливим просто відчепити один вагон і відправити цей потяг на рейс. Наразі він перебуває на обстеженні, щоб зрозуміти його подальшу долю.