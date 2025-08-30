Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Які відбулися зміни у русі поїздів?

В компанії розповіли, що внаслідок російської атаки у ніч на 30 серпня було пошкоджено залізничну інфраструктуру на Київщині. Через це затримується низка поїздів. Вони прибудуть на станцію Київ із запізненням від 2 годин.

Рейси, які прямують із затримками:

№74 Перемишль – Харків;

№24 Хелм – Київ;

№144 Рахів – Суми;

№2 Івано-Франківськ – Харків;

№21 Харків – Львів;

№106 Одеса – Київ.

Залізничники вже розпочали роботи з відновлення інфраструктури і намагатимуться якнайшвидше зробити все, щоб повернутися до стандартного графіку руху поїздів.

