Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Какие произошли изменения в движении поездов?

В компании рассказали, что в результате российской атаки в ночь на 30 августа была повреждена железнодорожная инфраструктура на Киевщине. Из-за этого задерживается ряд поездов. Они прибудут на станцию Киев с опозданием от 2 часов.

Рейсы, которые следуют с задержками:

№74 Перемышль – Харьков;

№24 Хелм – Киев;

№144 Рахов – Сумы;

№2 Ивано-Франковск – Харьков;

№21 Харьков – Львов;

№106 Одесса – Киев.

Железнодорожники уже начали работы по восстановлению инфраструктуры и постараются как можно быстрее сделать все, чтобы вернуться к стандартному графику движения поездов.

