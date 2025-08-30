Такое мнение во время онлайн-брифинга для журналистов высказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Почему прекращение огня необходимо?

Чиновник напомнил, что во время встречи делегаций США и Украины в Джидде американская сторона предложила безусловное прекращение огня, на что украинский президент Владимир Зеленский сразу согласился.

Впрочем, впоследствии стало понятно, что это не устраивает Россию, и вопрос остался открытым. В рамках недавних многосторонних переговоров в Белом доме европейские лидеры вернулись к соответствующим предложениям.

Как можно говорить о каких-то переговорах, когда летят ракеты и дроны. И любые переговоры невозможно завершить за одну встречу, потому что это большая война. И поэтому сегодня все понимают, что ceasefire нужен,

– заявил Ермак.

По его словам, Украина предлагает определить четкие сроки такого прекращения огня, во время которого стороны будут работать над переговорами и соглашением. В то же время он отметил, что США никогда не выступали против этой идеи.

Но, как отмечает Андрей Ермак, Россия отказывается от прекращения огня и только меняет свой ультиматум, который она выдвинула еще в начале 2022 года во время переговоров украинской и российской сторон в Стамбуле.

Что сейчас с идеей прекращения огня?