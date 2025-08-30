Такое мнение во время онлайн-брифинга для журналистов высказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Почему прекращение огня необходимо?
Чиновник напомнил, что во время встречи делегаций США и Украины в Джидде американская сторона предложила безусловное прекращение огня, на что украинский президент Владимир Зеленский сразу согласился.
Впрочем, впоследствии стало понятно, что это не устраивает Россию, и вопрос остался открытым. В рамках недавних многосторонних переговоров в Белом доме европейские лидеры вернулись к соответствующим предложениям.
Как можно говорить о каких-то переговорах, когда летят ракеты и дроны. И любые переговоры невозможно завершить за одну встречу, потому что это большая война. И поэтому сегодня все понимают, что ceasefire нужен,
– заявил Ермак.
По его словам, Украина предлагает определить четкие сроки такого прекращения огня, во время которого стороны будут работать над переговорами и соглашением. В то же время он отметил, что США никогда не выступали против этой идеи.
Но, как отмечает Андрей Ермак, Россия отказывается от прекращения огня и только меняет свой ультиматум, который она выдвинула еще в начале 2022 года во время переговоров украинской и российской сторон в Стамбуле.
Что сейчас с идеей прекращения огня?
Еще 23 марта в Саудовской Аравии встретились делегации Украины и США. Тогда Украина согласилась на прекращение огня без каких-либо предварительных условий. В Киеве назвали это решение было прагматичным шагом.
Уже после саммита с Путиным на Аляске Дональд Трамп отказался от идеи сначала обеспечить прекращение огня, а затем вести мирные переговоры. Теперь президент США настаивает на другой первоочередности.
В то же время позиция Украины и Европы заключается в том, что сначала должно быть полное прекращение огня, а уже после вести переговоры. Кремль настаивает, что сначала должны быть согласованы позиции по договоренностям.