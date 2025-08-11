Об этом рассказывает "Европейская правда" со ссылкой на заявление высокой представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас, передает 24 Канал.

Высокая представительница ЕС призвала Россию сначала прекратить огонь

Она подчеркнула, что никакие уступки России не могут обсуждаться до полного и безусловного прекращения огня на территории Украины. Об этом Каллас сообщила после завершения заседания министров иностранных дел ЕС 11 августа, которое состоялось в Брюсселе.

Пока Россия не согласится на полное и безусловное прекращение огня, не стоит даже начинать обсуждение любых уступок. Это никогда не работало раньше и не сработает сегодня,

– подчеркнула Каллас.

По ее словам, первоочередным шагом на пути к миру должно быть именно прекращение огня с эффективной системой мониторинга и жесткими гарантиями безопасности.

Она также добавила, что ЕС не только продолжает поддерживать Украину в борьбе на фронте, но и готовит уже 19-й пакет санкций против России. Кроме того, Евросоюз работает над предоставлением финансовой поддержки для покрытия бюджетных потребностей Украины в этот сложный период. Не менее важным является и процесс переговоров о присоединении Украины к ЕС, который будет продолжаться и после завершения войны.

Каллас подчеркнула, что все эти шаги являются составляющей европейской стратегии, направленной на обеспечение стабильности на континенте после прекращения войны и восстановления суверенитета Украины.

Она подчеркнула, что последовательность и четкость действий являются ключевыми для успешного урегулирования: сначала – безусловное прекращение огня с гарантиями безопасности, далее – постепенные шаги, которые обеспечат длительный мир и восстановление.