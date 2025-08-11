Дональд Трамп объявил, что встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа. Эта встреча играет на руку российскому диктатору, ведь с начала полномасштабного вторжения он стал изгоем. И последний раз встречался с президентом США, тогда Джо Байденом, еще в 2021 году.

Экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью 24 Каналу предположил план диктатора относительно встречи с президентом США. Больше о предстоящей встрече, как Путин попытается перетянуть Трампа на свою сторону и в чем главная опасность воздушного перемирия для Украины – читайте далее в материале.

Что Путину надо от встречи с Трампом?

Президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие дни. Кроме того, как сообщают источники Bloomberg, Путин открыт для идеи воздушного перемирия. Считаете ли вы, что Путин пойдет на такую уступку, согласится хотя бы на частичное воздушное перемирие, чтобы избежать санкций США?

Думаю, сама встреча является большой победой Путина. Он был изгоем с момента вторжения в Украину в 2022 году и не встречался с президентом США с тех пор, как встретился с Джо Байденом в Женеве летом 2021 года, что, по мнению многих, было связано с последующим вторжением в феврале следующего года. Так что это выход Путина на публику.

Он будет на одном уровне с президентом Соединенных Штатов. Там не будет европейцев или кого-то еще – только они двое. Предполагаю, Путин считает, что это его шанс вернуть доверие Трампа и попытаться манипулировать им как обученный агент КГБ.

Я думаю, что он приедет с каким-то планом. Возможно, он уже передал его Стиву Уиткоффу, личному другу Трампа, на встрече в Кремле. Это может быть воздушное перемирие, которое может нанести большой вред Украине, если будет содержать сдерживание всех беспилотных летательных аппаратов, а также авиаудары, подобные тем, которые делала Россия. Возможно, оно будет шире.

Это может быть заявлением, якобы они хотят достичь мирного решения конфликта, при этом подхватывая идеи, которые ранее предлагал вице-президент Джей Ди Вэнс, которые, на мой взгляд, могут быть вредными для Украины. Это опасное время. Путин ведет информационную атаку, и, думаю, он постарается ее использовать.

Рассматриваете ли вы, например, частичное воздушное перемирие как первый шаг к достижению полного прекращения огня в ближайшее время? Считаете ли вы, что Путин пойдет на такую уступку: согласится на прекращение огня или хотя бы попытается достичь долгосрочного урегулирования?

У Путина есть несколько вариантов. Честно говоря, я думал, что в интересах России просить о прекращении огня около года назад, учитывая огромные потери, которые они несут, несмотря на небольшие успехи на земле. Не знаю, изменилось ли мышление Путина, если он теперь считает, что прогнозы успеха России в летнем наступлении и связанных с ним операциях не оправдались. Возможно, он стал более осторожным.

Однако я думаю, что его главная цель будет заключаться в том, чтобы вернуть Трампа на свою сторону и поставить Зеленского и Украину в сложное положение, когда они будут выглядеть так, будто именно они, по мнению Трампа, препятствуют его усилиям по заключению мира и получению Нобелевской премии мира. Об этом и говорится. Трамп не изменил своих взглядов, не стал проукраинским. Речь идет о давно известном желании Трампа получить Нобелевскую премию мира.

Может ли эта встреча между президентом США Трампом и российским диктатором Путиным быть не последней, а первой в рамках более широких переговоров между Соединенными Штатами и Россией?

Думаю, было бы наивно думать, что все будет решено за одну встречу между ними двумя или даже за одну встречу между тремя – Зеленским, Путиным и Трампом, как предсказывает Трамп. Конечно, он давно сказал, что соберет двух лидеров в одной комнате и решит все за 24 часа. Этого не произойдет.

Во время первого срока Трамп трижды встречался с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном по северокорейской программе ядерного оружия, и ни на одной из этих трех встреч ничего не было достигнуто. Встречи привлекают внимание прессы. Это будет большим событием.

Впрочем, думаю, Трамп и Путин не считают, что эта встреча действительно приведет к решению. Я думаю, что с точки зрения Путина нужно восстанавливать отношения с Трампом и ставить отсутствующего Зеленского в оборонительную позицию.

Какие основные причины готовности Трампа вскоре встретиться с Путиным? Обещал ли Путин что-то господину Уиткоффу во время недавних переговоров? Выразил ли он намерение заключить воздушное перемирие? Или это была просто единственная готовность Трампа сделать это после так называемых успешных переговоров в Москве?

Думаю, Путин дал Уиткоффу что-то, с чем тот может поехать. Если бы было о чем говорить, Уиткофф остался бы в Москве. Однако у него была трехчасовая встреча, что, с учетом перевода, составляет полтора часа. Это не так уж и долго. Возможно, у него есть послание для Трампа, и мы узнаем в свое время, что это такое.

Говорят, что на самом деле Путин просил о встрече. В этом есть смысл, хотя Путин знал, что Трамп будет открыт для этого. Это говорит о том, что Путин думал о том, как справиться с проблемой, которую он создал в отношениях с Трампом, зайдя слишком далеко. И поэтому я очень обеспокоен тем, что россияне надеются воспользоваться преимуществом и взять под контроль ход событий на этой встрече по крайней мере в ближайшей перспективе.

Как Путин попытается повернуть Трампа на свою сторону?

Считаете ли вы, что Путин понял, что несколько недель назад перестарался во время долгих телефонных разговоров с Трампом, и его действия вызывают разочарование президента США?

Да, думаю, так и есть. Мне не совсем понятно, сделал ли Путин эту ошибку непреднамеренно или он просто проверил, как далеко может зайти, чтобы увидеть, сколько ему удастся вытянуть. Или он просто сделал это намеренно.

Мы можем сделать вывод, что он хочет наладить отношения с Трампом, если сможет. Он уделял много внимания, как это сделать. Он никогда не сказал бы Трампу: "Я собираюсь вести войну, пока Украина снова не станет частью Российской империи". Он скажет, что хочет мира.



Так что, думаю, представление или полноценного плана мира, или хотя бы промежуточного соглашения, которое могло бы смягчить часть текущих боевых действий, поставило бы его в выгодное положение в глазах Трампа. Я не думаю, что это означает, что Путин отступил от своих целей. Это часть информационной атаки, рассчитанной на Трампа.

В чем главная опасность воздушного перемирия для Украины?

Могут ли эти переговоры привести к полному прекращению огня до конца этого года, по вашему мнению?

Сомневаюсь в этом. Здесь слишком много сложностей. Когда люди впервые услышали в Соединенных Штатах фразу "воздушное перемирие", они подумали, что это защитит Украину от атак на гражданскую инфраструктуру и население, которые осуществляет Россия. Однако это также и исключит удары по территории России, подобные тем, которые Украина довела до совершенства.

Для меня еще более тревожным является то, что если операции дронов обеих сторон придется прекратить, это потенциально поставит Украину в худшее положение. Я переживаю по этому поводу. Я волнуюсь о прекращении огня, которое заморозит линию фронта, потому что боюсь, что это следующий шаг к фактическому разделению вдоль этих линий фронта.

Таким образом, прекращение огня, как бы привлекательно оно не звучало бы, имеет много потенциальных недостатков для Украины. Есть много прецедентов, когда стороны конфликта вели переговоры, одновременно воюя. Это нельзя сразу отбрасывать.

Как Путин может обыграть тарифы Трампа в свою пользу?

Трамп угрожает ввести санкции и тарифы в отношении тех стран, которые покупают российскую нефть. Он уже ввел дополнительный 25% тариф на товары из Индии. Видите ли вы в этом еще одну причину, по которой Путин пытается сделать вид, что он готов к заключению сделки?

Думаю, Путин надеется использовать введение вторичных санкций в отношении Индии в интересах России. Он попытался бы это сделать. Индийцы уже заявили, что собираются продолжать закупки российской нефти и газа. Если так будет продолжаться, Россия не пострадает. Пострадает именно Индия.

Поэтому я могу представить, как Путин попросит Трампа отменить вторичные тарифы против Индии, чтобы сказать: "Посмотрите, они не принимают в этом участия. Они не должны страдать". И если Трамп скажет "нет", то индийцы будут возмущены и сблизятся с Россией.

Дело в том, что китайцы, которые покупают у России значительно больше нефти и газа, чем Индия, до сих пор не получили вторичные тарифы, что еще больше возмущает индийцев. Это тот случай, когда конкурирующие стратегические цели могут противоречить друг другу. Трамп поставил себя в эту ситуацию, не задумываясь о последствиях. Однако я беспокоюсь, что Путин сможет перехитрить Трампа и использовать это в своих интересах.

Путину надо растянуть переговоры с Трампом

По вашему мнению, какие шансы на то, что эти переговоры могут провалиться в ближайшее время?

Думаю, сейчас России выгодно, если действительно Путин попросил о встрече, растянуть их на некоторое время. Если бы они могли поставить Зеленского в позицию, где он будет выглядеть тем, кто отклонил переговоры, чтобы показать, что именно он против мира и мешает усилиям Трампа, что они сделали бы это как можно скорее.

Однако со временем, как это часто бывает, учитывая его внимание, Трамп вполне может переключиться на что-то другое. Поэтому не думаю, что в интересах России в ближайшей перспективе быстрое завершение переговоров. В конце концов, чем дольше они затягиваются, особенно с прекращением огня, которое замораживает линию фронта в ее нынешнем виде, тем больше это помогает России.

По вашему мнению, если переговоры провалятся, сможет ли Трамп заставить Путина возобновить их? Достаточно ли у Трампа рычагов влияния на Путина сейчас? Потому что было много разговоров о том, что у Трампа недостаточно рычагов, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и достичь соответствующего соглашения, потому что у него есть некоторые проблемы с введением тарифов в отношении Китая и других стран.

Это большой вопрос. Китай – самый сложный вопрос. Однако статистика показывает, что Турция, страна НАТО, является третьим по величине покупателем российской нефти и газа. И эти страны скажут, что то, что они делают, не нарушает других санкций.

В санкциях говорится о том, что США и ЕС не будут импортировать российскую нефть или газ. Однако другие могут покупать нефть, пока они держат цену ниже 60 долларов за баррель. Индия сказала: "Мы так делаем. Мы будем покупать нефть дешево, и ваши санкции это позволяют".

Поэтому я думаю, что способность Трампа вернуть Путина за стол переговоров ограничена. Если только Трамп не скажет однозначно, что будет продолжать оказывать американскую военную помощь, предоставлять оружие, боеприпасы и особенно военную разведку, или даже увеличит ее. Это был бы тот тип давления, который почувствовали бы российские силы на фронте, и это могло бы повлиять на Россию. Однако сейчас нет признаков, что Трамп будет делать это.

Вы только что упомянули о помощи Украине в сфере безопасности. Как вы относитесь к этому соглашению между США и НАТО о предоставлении Украине оружия в обмен на европейские деньги?

Я считаю, что это важно. Украина может использовать Patriot, и Трамп может сказать, что он зарабатывает на этом, что для него важнее, чем что-либо другое.

Однако только это решение, даже если оно было правильным, ничего не говорит о будущих поставках военной помощи. Думаю, в Конгрессе есть подавляющая поддержка продолжения этого. Однако, чтобы быть эффективным для Украины и чтобы оказывать большее давление на Путина, Трамп должен открыто заявить об этом, чего он пока не сделал.