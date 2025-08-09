По его словам, встреча запланирована на следующую пятницу, то есть на 15 августа 2025 года в штате Аляска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.

Что сказал Трамп о встрече с Путиным?

В своей соцсети американский лидер написал, что долгожданная встреча между ним, как президентом Соединенных Штатов, и президентом России Владимиром Путиным состоится уже 15 августа. Однако другие детали Трамп пообещал рассказать позже.

Напомним, что ранее президент США заявил, что Путин хочет встретиться с ним как можно скорее.

На вопрос о том, станет ли эта встреча последним шансом для России, Трамп ответил, что ему не нравится использовать такой термин. А также отметил, что Владимир Зеленский и Путин – это двое умных людей.

Кроме этого, он заявил, что в соглашении о завершении войны России против Украины стоит ожидать так называемый "обмен" территориями. По словам президента США, вроде бы "часть территории вернут, часть – обменяют". По мнению Трампа, Зеленский должен быть готовым "подписать что-то" для завершения войны.