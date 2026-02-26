Об этом Марко Рубио рассказал во время общения с прессой 25 февраля.

Что сказал Марко Рубио о завершении войны в Украине?

Марко Рубио заявил, что Трамп "разочарован" тем, что война в Украине продолжается. И на вопрос журналистов, почему президент США разочарован и Зеленским, и Путиным, если именно Кремль продолжает атаковать украинцев, он ответил, что тот "не понимает", почему страны не могут договориться.

Он (Трамп – 24 Канал) просто не понимает, как две страны, ведущие такую жестокую, ужасную и кровавую войну, не могут прийти к согласию относительно того, как ее закончить. Он хочет, чтобы она закончилась, и он много сделал для этого. Он вложил в это много политического капитала,

– сказал госсекретарь США.

Также Рубио отметил, что он и Трамп "вложили много энергии", чтобы завершить войну. Хотя, по его словам, "проще всего было бы продолжать предыдущую политику, которая вела к затяжному конфликту".

Что известно о мирных переговорах?