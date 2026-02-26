Об этом Марко Рубио рассказал во время общения с прессой 25 февраля.
Что сказал Марко Рубио о завершении войны в Украине?
Марко Рубио заявил, что Трамп "разочарован" тем, что война в Украине продолжается. И на вопрос журналистов, почему президент США разочарован и Зеленским, и Путиным, если именно Кремль продолжает атаковать украинцев, он ответил, что тот "не понимает", почему страны не могут договориться.
Он (Трамп – 24 Канал) просто не понимает, как две страны, ведущие такую жестокую, ужасную и кровавую войну, не могут прийти к согласию относительно того, как ее закончить. Он хочет, чтобы она закончилась, и он много сделал для этого. Он вложил в это много политического капитала,
– сказал госсекретарь США.
Также Рубио отметил, что он и Трамп "вложили много энергии", чтобы завершить войну. Хотя, по его словам, "проще всего было бы продолжать предыдущую политику, которая вела к затяжному конфликту".
Что известно о мирных переговорах?
Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что именно Китай имеет ключевые рычаги для быстрого завершения войны. Ведь без его экономической и технологической поддержки Россия не смогла бы поддерживать нынешнюю интенсивность ударов.
Комментируя слова Си Цзиньпиня об учете "беспокойства всех сторон", он отметил, что массированные атаки нельзя трактовать как дипломатическую позицию. А Пекин, при наличии политической воли, способен принудительно повлиять на Москву и изменить динамику войны в течение короткого времени.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает давить на Кремль через военную поддержку Украины. Санкции против российских компаний и отказ продавать оружие России, отметив уникальную роль США в организации переговоров. В то же время он предостерег, что терпение президента Дональд Трамп по затягиванию войны не является безграничным.