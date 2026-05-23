Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015 – 2019) Валерий Чалый рассказал 24 Каналу, что это может быть провальная идея, ведь у европейцев мало шансов на успешные переговоры. Кроме того, если выбирать какого-то спецпредставителя, то это, по его мнению, должно быть официальное лицо.

Сможет ли Европа участвовать в переговорах?

Валерий Чалый подчеркнул, что Владимир Путин изначально считал европейцев не субъективными в контексте мирных переговоров между Украиной и Россией. Однако, если все же удастся выбрать кого-то, то это должен быть человек, который бы представлял интересы всего Европейского Союза.

Это большая ответственность, но я не верю в успех этой идеи, ведь на следующем этапе нужны будут официальные представители. Не менее, чем на уровне стран Совбеза ООН, ядерных стран,

– сказал он.

Кроме того, есть угроза, что спецпредставитель от Европы может пробовать выводить Путина из изоляции. По словам дипломата, подобная инициатива не имеет очевидных преимуществ, а наоборот больше есть угроз усиления российской субъектности.

Обратите внимание! Есть вероятность, что переговоры между Россией и Украиной в ближайшее время возобновятся. Спецпредставитель США Стив Уиткофф может приехать в Россию. Об этом заявили в Кремле.

Единственным преимуществом, по мнению Чалого, может быть сам факт участия европейцев в мирных переговорах, чтобы они стали частью этого диалога.

Это интерес поддерживать контакты с Москвой, чтобы понимать, что там хотят, чтобы не получать эту информацию через третьи руки,

– подчеркнул он.

Однако дипломат также обратил внимание, что есть угроза, чтобы вероятный спецпредставитель от Европы не занял пророссийскую позицию в случае активного сотрудничества. Все потому, что россияне настаивают на том, что должны самостоятельно выбрать такую кандидатуру от Европы.

На каком этапе мирные переговоры?

Владимир Зеленский имеет целью возобновить мирные переговоры, в которых принимали бы участие Великобритания, Франция и Германия. По мнению президента Украины, такая попытка может стать более эффективной в отличие от мирного процесса, который ведут США.

