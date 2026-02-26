Про це Марко Рубіо розповів під час спілкування із пресою 25 лютого.
Що сказав Марко Рубіо про завершення війни в Україні?
Марко Рубіо заявив, що Трамп "розчарований" тим, що війна в Україні продовжується. Та на питання журналістів, чому президент США розчарований і Зеленським, і Путіним, якщо саме Кремль продовжує атакувати українців, він відповів, що той "не розуміє", чому країни не можуть домовитись.
Він (Трамп – 24 Канал) просто не розуміє, як дві країни, що ведуть таку жорстоку, жахливу і криваву війну, не можуть дійти згоди щодо того, як її закінчити. Він хоче, щоб вона закінчилася, і він багато зробив для цього. Він вклав у це багато політичного капіталу,
– сказав держсекретар США.
Також Рубіо наголосив, що він і Трамп "вклали багато енергії", щоб завершити війну. Хоча, за його словами, "найпростіше було б продовжувати попередню політику, яка вела до затяжного конфлікту".
Що відомо про мирні перемовини?
Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що саме Китай має ключові важелі для швидкого завершення війни. Адже без його економічної та технологічної підтримки Росія не змогла б підтримувати нинішню інтенсивність ударів.
Коментуючи слова Сі Цзіньпіня про врахування "занепокоєнь усіх сторін", він наголосив, що масовані атаки не можна трактувати як дипломатичну позицію. А Пекін, за наявності політичної волі, здатен примусово вплинути на Москву та змінити динаміку війни впродовж короткого часу.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон продовжує тиснути на Кремль через військову підтримку України. Санкції проти російських компаній та відмову продавати зброю Росії, наголосивши на унікальній ролі США в організації переговорів. Водночас він застеріг, що терпіння президента Дональд Трамп щодо затягування війни не є безмежним.