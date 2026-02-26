Про це Марко Рубіо розповів під час спілкування із пресою 25 лютого.

Що сказав Марко Рубіо про завершення війни в Україні?

Марко Рубіо заявив, що Трамп "розчарований" тим, що війна в Україні продовжується. Та на питання журналістів, чому президент США розчарований і Зеленським, і Путіним, якщо саме Кремль продовжує атакувати українців, він відповів, що той "не розуміє", чому країни не можуть домовитись.

Він (Трамп – 24 Канал) просто не розуміє, як дві країни, що ведуть таку жорстоку, жахливу і криваву війну, не можуть дійти згоди щодо того, як її закінчити. Він хоче, щоб вона закінчилася, і він багато зробив для цього. Він вклав у це багато політичного капіталу,

– сказав держсекретар США.

Також Рубіо наголосив, що він і Трамп "вклали багато енергії", щоб завершити війну. Хоча, за його словами, "найпростіше було б продовжувати попередню політику, яка вела до затяжного конфлікту".

Що відомо про мирні перемовини?