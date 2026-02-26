Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, хто сьогодні справді здатен вплинути на швидкість завершення війни. За його словами, в однієї з глобальних держав є інструменти, які можуть радикально змінити ситуацію.

Що означає заява Сі Цзіньпіна про "занепокоєння всіх сторін"?

Сі Цзіньпін заявив, що під час мирних перемовин слід враховувати "занепокоєння всіх сторін". На цьому тлі активізувалися контакти європейських лідерів із Пекіном. Це посилило розмови про можливу роль Китаю у врегулюванні війни.

До уваги! Сі Цзіньпінь закликав до переговорів із рівною участю всіх сторін. Під час зустрічі в Пекіні з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом лідер Китаю заявив, що шлях до завершення війни між Україною та Росією лежить через послідовний діалог. У комюніке МЗС Китаю зазначено, що Пекін виступає за участь у переговорах усіх сторін, зокрема європейських держав, та врахування їхніх інтересів.

Подоляк прокоментував слова лідера Китаю, за його словами, сама формула звучить дипломатично, однак у нинішніх умовах вона викликає запитання. Коли мова йде про війну, потрібно чітко визначати, що саме називають занепокоєнням. Він наголосив, що занепокоєння у класичній дипломатії означає позицію, яку можна обговорювати за столом переговорів.

Занепокоєння, яке чотири роки реалізується через масовані вбивства, це не занепокоєння. Це масовані вбивства. Це не про політику, не про дипломатію. Це про фундаментальні злочини проти людства,

– заявив Подоляк.

Він підкреслив, що в такій ситуації спроби формально балансувати між сторонами виглядають проблематично. Якщо одна зі сторін веде війну і здійснює системні удари, це не можна трактувати як рівнозначну позицію у переговорах.

Брати на себе адвокатування злочинів проти людства – це погана стратегія,

– додав він.

За його словами, Китай як глобальний гравець має визначитися зі своєю роллю. Пекін може залишатися нейтральним посередником або ж фактично підтримувати сторону, яка продовжує війну. Саме це, на його думку, і є ключовим питанням нинішнього етапу.

Китай має ресурси, які можуть змінити хід війни

Подоляк пояснив, що сучасна війна тримається не лише на армії, а передусім на економіці. За його словами, чотири роки бойових дій означають постійне виробництво ракет, дронів і боєприпасів, а це неможливо без зовнішніх ресурсів. Саме тому ключове питання полягає не в дипломатичних заявах, а в тому, хто забезпечує Росії можливість продовжувати війну.

Немає Китаю з його ресурсністю, з його фінансуванням певних програм, немає російських можливостей,

– заявив Подоляк.

Він наголосив, що без економічної підтримки з боку Пекіна Москва втратить здатність підтримувати нинішню інтенсивність ударів. Йдеться про фінансування, технологічні компоненти та загальну ресурсну стійкість. У такій моделі Китай стає критично важливим елементом усієї конструкції.

Прибираємо Китай з шахівниці, Росія через місяць не має ракет, а головне дронів,

– заявив Подоляк.

Саме тому Пекін має значно більший вплив на темпи війни, ніж це може виглядати ззовні. Якщо ці канали підтримки перекрити, ситуація зміниться швидко. І тоді питання завершення війни набуде зовсім іншої динаміки.

Китай може закінчити війну за місяць

Йдеться не лише про економічну взаємодію, а про реальний політичний вплив Пекіна на Москву. Китай має важелі, які дозволяють не просто радити чи закликати до миру, а безпосередньо впливати на рішення Кремля. Саме тому питання ролі Пекіна є ключовим у нинішній конфігурації війни.

В Китаї, безумовно, ключі до швидкого закінчення війни, Китай може, в принципі, зупинити війну за місяць, за тиждень,

– заявив він.

Він уточнив, що ці можливості мають примусовий характер. Китай, за його словами, здатен діяти не лише через дипломатію, а й через жорсткіші механізми впливу. Йдеться про інструменти, які можуть змусити Москву переглянути свою стратегію.

Китай може це зробити примусово, якщо Путін щось не розуміє, але Китай цим не користуєтся,

– додав Подоляк.

За наявності політичного рішення Пекін може різко змінити динаміку війни. Однак наразі ці інструменти не задіяні, і саме це, на його думку, визначає нинішню тривалість бойових дій.

