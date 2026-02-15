На це висловлювання під час розмови з 24 Каналом, коментуючи виступ Ван Ї у Німеччині, звернув увагу президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, підкресливши, що ЄС повинен стати суб'єктним, аби його почули у Москві та Вашингтоні.

Китай дивиться в бік Європи й США

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень вважає, що Ван Ї щодо ЄС озвучує правильні речі, адже коли Європа буде сама по собі суб'єктною, а не просто сприйматиметься, як "мішок з грошима", то зможе вибудовувати контакти з ким завгодно, зокрема з Росією, Китаєм, США. Він переконаний, що в такому разі Путін не буде навіть намагатися зазіхати на те, аби вчинити в бік Європи агресію, бо розумітиме, що відповідь на це буде жорсткою та принциповою.

Буряченко нагадав, що Росія була постійно присутня в НАТО на всіх робочих рівнях навіть з правом голосу і навів вислів: "Друзі мають бути поряд, але вороги ще ближче". Після повномасштабного нападу на Україну Росія була виключена з низки органів.

Ван Ї, як звернув увагу президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, дещо комплементарно робив промови щодо комунікації з США. Він зазначив, що сьогодні видно, що перебудовується зовнішньополітичний вектор між США та Китаєм. У Пекіні зробили багато висновків на рахунок нової доктрини Сполучених Штатів, де значно пом'якшується вектор протистояння з китайцями.

За період повномасштабної війни у Китаю ймовірно визріла думка про те, що Росія й так перебуває в повній залежності та під суцільним контролем. Вона там і має залишатися, а для цього відповідно Китай не буде допомагати їй виходити з міжнародно ізоляції, вибудовувати трек взаємовідносин з США,

– вважає Буряченко.

Китай, на його думку, хоче робити певну ставку на Європу, в цьому він давно зацікавлений, а також на Сполучені Штати. Тому Ван Ї комплементарно висловлювався про те, що коли вирішується доля європейців й завершення найбільшої в Європі війни з часів Другої світової, вони мають займати проактивну позицію.

Коментуючи Мюнхенську безпекову конференцію, Буряченко звернув увагу і на висловлювання українського президента Володимира Зеленського. Він згадав, як колишній Головком ЗСУ Валерій Залужний спілкувався з американцями перед початком широкомасштабного вторгнення й ті порадили українцям "рити траншеї".

Якщо Європа не займеться власною безпекою, не винайде суб'єктність, то і у її випадку Сполучені Штати можуть сказати те саме. Дуже правильно, що Зеленський сказав ці речі вголос. Світ змінюється. Аби потім хтось не казав комусь "рити траншеї", потрібно займатися тут і зараз власною безпекою,

– підсумував Буряченко.

До відома! В Мюнхені з Ван Ї поспілкувався міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він розповів своєму китайському колезі про збитки, які несуть підприємства в Україні від постійних російських обстрілів, низка з яких належить Китаю. Сибіга подякував Пекіну за те, що він вирішив спрямувати Україні ще один пакет гуманітарної допомоги, який покликаний покращити ситуацію в енергетичній сфері.

