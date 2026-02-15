На это высказывание во время разговора с 24 Каналом, комментируя выступление Ван И в Германии, обратил внимание президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко, подчеркнув, что ЕС должен стать субъектным, чтобы его услышали в Москве и Вашингтоне.

Смотрите также "Может существенно помочь": что Сибига обсуждал с китайской делегацией в Мюнхене

Китай смотрит в сторону Европы и США

Президент Международного института исследований безопасности считает, что Ван И по ЕС озвучивает правильные вещи, ведь когда Европа будет сама по себе субъектной, а не просто восприниматься, как "мешок с деньгами", то сможет выстраивать контакты с кем угодно, в частности с Россией, Китаем, США. Он убежден, что в таком случае Путин не будет даже пытаться посягать на то, чтобы совершить в сторону Европы агрессию, потому что будет понимать, что ответ на это будет жестким и принципиальным.

Буряченко напомнил, что Россия постоянно присутствовала в НАТО на всех рабочих уровнях даже с правом голоса и привел высказывание: "Друзья должны быть рядом, но враги еще ближе". После полномасштабного нападения на Украину Россия была исключена из ряда органов.

Ван И, как обратил внимание президент Международного института исследований безопасности, несколько комплементарно делал речи относительно коммуникации с США. Он отметил, что сегодня видно, что перестраивается внешнеполитический вектор между США и Китаем. В Пекине сделали много выводов на счет новой доктрины Соединенных Штатов, где значительно смягчается вектор противостояния с китайцами.

За период полномасштабной войны у Китая вероятно созрела мысль о том, что Россия и так находится в полной зависимости и под сплошным контролем. Она там и должна оставаться, а для этого соответственно Китай не будет помогать ей выходить из международно изоляции, выстраивать трек взаимоотношений с США,

– считает Буряченко.

Китай, по его мнению, хочет делать определенную ставку на Европу, в этом он давно заинтересован, а также на Соединенные Штаты. Поэтому Ван И комплементарно высказывался о том, что когда решается судьба европейцев и завершение крупнейшей в Европе войны со времен Второй мировой, они должны занимать проактивную позицию.

Комментируя Мюнхенскую конференцию по безопасности, Буряченко обратил внимание и на высказывания украинского президента Владимира Зеленского. Он вспомнил, как бывший Главком ВСУ Валерий Залужный общался с американцами перед началом широкомасштабного вторжения и те посоветовали украинцам "рыть траншеи".

Если Европа не займется собственной безопасностью, не изобретет субъектность, то и в ее случае Соединенные Штаты могут сказать то же самое. Очень правильно, что Зеленский сказал эти вещи вслух. Мир меняется. Чтобы потом кто-то не говорил кому-то "рыть траншеи", нужно заниматься здесь и сейчас собственной безопасностью,

– подытожил Буряченко.

К сведению! В Мюнхене с Ван И пообщался министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он рассказал своему китайскому коллеге об убытках, которые несут предприятия в Украине от постоянных российских обстрелов, ряд из которых принадлежит Китаю. Сибига поблагодарил Пекин за то, что он решил направить Украине еще один пакет гуманитарной помощи, который призван улучшить ситуацию в энергетической сфере.

