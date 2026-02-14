Корреспондентка 24 канала из Мюнхена Андриана Кучер рассказала, что Китай продолжает вести пророссийскую политику, поддерживая завершение войны на российских условиях в завуалированной форме, присущей китайской дипломатии.

Смотрите также: О возможном завершении войны, раба Путина и переговорах: главные тезисы Зеленского в Мюнхене

Какие результаты встречи руководителей украинского и китайского МИД?

Министерства иностранных дел обеих стран сообщили о результатах встречи, а Андрей Сибига назвал разговор содержательным и продуктивным.

Я отметил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на самом высоком уровне. Мы обсудили мирные усилия и важную роль Китая в содействии прекращению войны, российские атаки на нашу энергетическую систему и убытки, которые понесли китайские компании от российских ударов,

– сообщил Сибига.

Китайское внешнеполитическое ведомство выпустило пресс-релиз, где заявили о ценности дружбы между народами и продолжение сотрудничества. Ван И напомнил, что в прошлом году торговля между Китаем и Украиной росла, а Пекин сохранил позицию крупнейшего торгового партнера Украины, и также обещал новую гуманитарную помощь.

В то же время китайская сторона довольно цинично заявила, что надеется на обеспечение Украиной безопасности китайского персонала и учреждений, хотя на самом деле именно Россия является главным источником угроз и опасности в Украине.

Поддерживает ли Китай мирные переговоры?

Ван И заявил об удовлетворении интенсивным диалогом по "украинскому кризису", как называют китайцы российское вторжение, и подтвердил неизменную позицию Китая, которая основывается на 4 принципах Си Цзиньпина об объективности, справедливость и содействие мирным переговорам.

Несмотря на эти заявления китайского МИД, Китай ведет пророссийскую политику в вопросе урегулирования войны, что подтвердил сам Ван И своим выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ван И повторил российские нарративы о "первопричине конфликта" и уклонился от прямого ответа о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. В завершение Ван И добавил фразу об "опасениях обеих сторон относительно легитимности", что фактически является повторением путинской риторики о якобы нелегитимности Зеленского.

Обратите внимание! Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы при условии перемирия, гарантий безопасности и режима тишины. Свое выступление он завершил громкими овациями, предложив перемирие также для выборов в России.

Говоря об участии Европы за столом переговоров, Ван И заявил, что Европа должна начать диалог с Россией, добавив фразу о "новой архитектуре безопасности в Европе". Когда он упоминал новые идеи, которые должна предложить Европа, очевидно имел в виду необходимость учесть российские позиции по этой новой архитектуре безопасности.

На вопрос о конкретных действиях Китая для прекращения войны Ван И снова уклонился от ответа, заявив, что Китай не является прямым участником и не имеет последнего слова, что фактически подтверждает поддержку завершения войны на российских условиях в завуалированной форме, присущей китайской дипломатии.

Что еще известно о поддержке России со стороны Китая?