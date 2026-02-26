Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, наголосивши, що хронологія останніх подій дуже чітко пояснює, чому Кремль зробив таку заяву про ядерку.

Дивіться також "Ядерна бомба для України": Лондон та Київ гнівно відреагували на заяву Росії

Чого остерігаються у Кремлі?

Президент України дав інтерв'ю одному із західних медіа, в якому озвучив, що Франція та Велика Британія готові щонайменше надіслати 2 бригади, кожна країна по одній. Чисельність такого угруповання становитиме до 10 тисяч військовослужбовців.

Згодом на сайті британського уряду з'явилась інформація про те, що Лондон фінансуватиме розгортання військової місії в Україні та створив відповідний штаб. Потім відбулось засідання в межах "Коаліції охочих" у Києві 24 лютого. Зранку цього дня СЗР Росії вийшла з повідомленням про буцімто наміри Франції та Великої Британії передати нашій державі ядерку.

У даному випадку чітко простежується тенденція, що це є шантаж, погрози Заходу, мовляв, не варто надсилати свої війська за жодних умов, тому що Росія завдаватиме по них ударів. Вона це сприйматиме як переміщення вигаданої нею ядерної зброї,

– пояснив Мусієнко.

Військовослужбовець нагадав висловлювання Медведєва, заступника голови Радбезу Росії, після того, як російський "Орешник" атакував Львівщину. Він тоді сказав, що слід всім подивитися, що буде із західними інструкторами й військовими, якщо вони спробують приїхати в Україну.

Це означає, що в Росії дуже остерігаються рішень про розміщення військ Заходу, країн-партнерів України на території нашої держави. Значить, росіяни серйозно сприймають таку ймовірність,

– підкреслив Мусієнко.

Він пудсумував, що звісно в Україні це питання нині часто обговорюється. Кремль, за його переконанням, намагатиметься зірвати такий сценарій розміщення іноземного контингенту на українській території.

До відома! На заяву російської розвідки відреагували у Китаї. Речниця МЗС країни Мао Нін повідомила, що її держава не володіє інформацією про такі наміри Великої Британії та Франції. Вона наголосила, що Пекін наполягає завжди на тому, що ядерної війни не має бути, а зобов'язання про нерозповсюдження ядерної зброї слід дотримуватися.

Що відомо про наміри Європи розмістити війська в Україні?