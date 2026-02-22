Про це пише The Telegraph. Зауважимо, що обговорення стосовно потенційного розміщення іноземного контингенту на території України у разі укладення мирної угоди тривають ще з 2024 року.

Чи відправить Британія війська в Україну?

Джон Гілі у колонці повідомив, що має намір стати першим очільником оборонного відомства, який направить британські війська до України після укладення мирної угоди про закінчення війни з російською стороною.

Так, напередодні 4-ї річниці з моменту повномасштабного вторгнення Росії британський міністр наголосив, що 2026 має стати останнім роком війни. Він наголосив, що Європа потребує сильної та суверенної України.

Я хочу бути тим міністром оборони, який направить британські війська в Україну – тому що це означатиме, що ця війна нарешті завершена. Це означатиме, що ми досягли миру шляхом переговорів,

– вважає він.

Глава оборонного відомства заявив, що пишається усіма, хто прихистив 167 тисяч українських біженців у Британії, і повідомив про виділення 200 мільйонів фунтів стерлінгів для підготовки ЗС до можливої участі в місії.

Гроші спрямують на модернізацію техніки, засобів зв’язку та купівлю систем протидії БпЛА. Британія також допомагає розробляти перехоплювач із застосуванням ШІ для знищення "Шахедів" у рамках проєкту Octopus.

Яку роль відіграє Лондон в обговореннях?

Уряд Великої Британії активно співпрацює із союзниками задля функціонування "Коаліції охочих", до якої належать країни, які розглядають введення багатонаціональних миротворчих сил на територію України після війни.

Вони будуть зобов'язані гарантувати безпеку України від можливого повторного нападу Росії. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер минулого місяця у Парижі підписав декларацію про готовність відправити своїх військових.

Участь у підписанні декларації також взяли президенти України та Франкції – Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном. Станом на сьогодні уже створили відповідний штаб, чисельність якого становить 70 осіб.

Чи готова Європа до миротворчої місії?