Об этом пишет The Telegraph. Заметим, что обсуждение относительно потенциального размещения иностранного контингента на территории Украины в случае заключения мирного соглашения продолжаются еще с 2024 года.
Отправит ли Великобритания войска в Украину?
Джон Гили в колонке сообщил, что намерен стать первым главой оборонного ведомства, который направит британские войска в Украину после заключения мирного соглашения об окончании войны с российской стороной.
Так, накануне 4-й годовщины с момента полномасштабного вторжения России британский министр отметил, что 2026 должен стать последним годом войны. Он отметил, что Европа нуждается в сильной и суверенной Украине.
Я хочу быть тем министром обороны, который направит британские войска в Украину – потому что это будет означать, что эта война наконец завершена. Это будет означать, что мы достигли мира путем переговоров,
– считает он.
Глава оборонного ведомства заявил, что гордится всеми, кто приютил 167 тысяч украинских беженцев в Британии, и сообщил о выделении 200 миллионов фунтов стерлингов для подготовки ВС к возможному участию в миссии.
Деньги направят на модернизацию техники, средств связи и покупку систем противодействия БпЛА. Великобритания также помогает разрабатывать перехватчик с применением ИИ для уничтожения "Шахедов" в рамках проекта Octopus.
Какую роль играет Лондон в обсуждениях?
Правительство Великобритании активно сотрудничает с союзниками для функционирования "Коалиции желающих", в которую входят страны, которые рассматривают введение многонациональных миротворческих сил на территорию Украины после войны.
Они будут обязаны гарантировать безопасность Украины от возможного повторного нападения России. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в прошлом месяце в Париже подписал декларацию о готовности отправить своих военных.
Участие в подписании декларации также приняли президенты Украины и Франции – Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. На сегодня уже создали соответствующий штаб, численность которого составляет 70 человек.
Готова ли Европа к миротворческой миссии?
Франция планирует отправить в Украину около 6 тысяч солдат для сопровождения и обучения украинских подразделений. В парламенте страны в течение следующих двух-трех недель состоятся дебаты по этому решению.
Аналитик Иван Ус объяснял 24 Каналу, что гарантии в формате отправки сил, утверждены вышеупомянутой декларацией в Париже, должны стать частью законодательства стран, которые их предоставляют, однако пока этого нет.