Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Нидерландов.

Смотрите также Не только 90 миллиардов: в Европе снова обсуждают замороженные активы Кремля

Почему Нидерланды прекращают участие в программе подготовки ВСУ?

В июне 2026 года исполняется четыре года с начала внедрения программы Interflex под руководством Великобритании по подготовке украинских военных. Заметим, что обучение для украинцев проводили военнослужащие из 14 стран, в частности из Нидерландов.

В общем обучение уже прошли более 63 тысяч пехотинцев, командиров и инструкторов.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Сейчас программа выходит на новый этап, который предусматривает углубленную и специализированную подготовку, рассчитанную на долгосрочное развитие военных возможностей.

Что известно о новом этапе обучения?

Известно, что обновленный формат программы Interflex включает подготовку военных по новым направлениям, в частности речь идет об обучении инструкторов вертолетной авиации. Интересно, что первые выпускники этого курса уже завершили подготовку в прошлом месяце.

Отдельное внимание также будут уделять медицинской и инженерной подготовке – это имеет целью усилить практические навыки украинских подразделений.

По информации Министерства обороны Нидерландов, нынешняя ротация означает завершение участия страны в программе Interflex. В то же время сама инициатива продолжает действовать под руководством Великобритании, но с фокусом на более специализированные направления подготовки.

В ведомстве отметили, что поддержка Украины со стороны международных партнеров сохраняется, однако ее формат постепенно адаптируется к потребностям Вооруженных сил Украины.

Роль Нидерландов в поддержке Украины

Несмотря на выход Нидерландов из программы Interflex, страна продолжит участие в подготовке украинских военнослужащих в рамках других инициатив, в частности Европейской учебной миссии EUMAM.

В то же время в Британии состоялись торжества по случаю четырехлетия программы с участием делегаций Украины и ее союзников. Во время церемонии подытожили достижения проекта и поблагодарили всех, кто присоединился к его реализации.

Напомним, что 16 апреля стало известно, что Киев получит от Нидерландов противоминный корабль "Геническ". Это произойдет, вероятно, в июне после завершения учений экипажа. Заметим, что это судно станет пятым кораблем в будущем противоминном флоте Украины и вторым, переданным Нидерландами.