Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Нідерландів.

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Чому Нідерланди припиняють участь у програмі підготовки ЗСУ?

У червні 2026 року минає чотири роки з початку впровадження програми Interflex під керівництвом Великої Британії з підготовки українських військових. Зауважимо, що навчання для українців проводили військовослужбовці з 14 країн, зокрема із Нідерландів.

Загалом навчання вже пройшли понад 63 тисячі піхотинців, командирів та інструкторів.

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Наразі програма виходить на новий етап, який передбачає поглиблену і спеціалізовану підготовку, розраховану на довгостроковий розвиток військових можливостей.

Що відомо про новий етап навчання?

Наразі відомо, що оновлений формат програми Interflex включає підготовку військових за новими напрямами, зокрема ідеться про навчання інструкторів вертолітної авіації. Цікаво, що перші випускники цього курсу вже завершили підготовку минулого місяця.

Окрему увагу також приділятимуть медичній та інженерній підготовці – це має на меті посилити практичні навички українських підрозділів.

За інформацією Міністерства оборони Нідерландів, нинішня ротація означає завершення участі країни в програмі Interflex. Водночас сама ініціатива продовжує діяти під керівництвом Великої Британії, але з фокусом на більш спеціалізовані напрями підготовки.

У відомстві наголосили, що підтримка України з боку міжнародних партнерів зберігається, однак її формат поступово адаптується до потреб Збройних сил України.

Роль Нідерландів у підтримці України

Попри вихід Нідерландів із програми Interflex, країна продовжить участь у підготовці українських військовослужбовців у рамках інших ініціатив, зокрема Європейської навчальної місії EUMAM.

Водночас у Британії відбулися урочистості з нагоди чотириріччя програми за участю делегацій України та її союзників. Під час церемонії підсумували досягнення проєкту та подякували всім, хто долучився до його реалізації.

Нагадаємо, що 16 квітня стало відомо, що Київ отримає від Нідерландів протимінний корабель "Генічеськ". Це станеться, імовірно, у червні після завершення навчань екіпажу. Зауважимо, що це судно стане п'ятим кораблем у майбутньому протимінному флоті України та другим, переданим Нідерландами.