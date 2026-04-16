Це вже п'ятий корабель у протимінному флоті. Про це повідомив глава держави після свого візиту до Нідерландів.

Що відомо про корабель, який Україна отримає від Нідерландів?

Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання на протимінному кораблі класу Alkmaar. Разом із прем'єр-міністром Робом Єттеном він обговорив підготовку екіпажу та подальші плани співпраці.

Нідерланди повністю підготують українських моряків і вже в червні передадуть судно Україні. Корабель отримає назву "Генічеськ" – на честь українського судна, втраченого під час бойового завдання у 2022 році біля Кінбурнської коси. Екіпаж уже працює з підводними дронами для виявлення, ідентифікації та знешкодження мін. Частина військових має бойовий досвід, зокрема морський.

Важливо! "Генічеськ" стане п'ятим кораблем у майбутньому протимінному флоті України та другим, переданим Нідерландами. Раніше партнери вже передали судна "Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь" і "Мелітополь". Усі кораблі тимчасово базуватимуться у Великій Британії, а після завершення війни братимуть участь у розмінуванні акваторії та посилять спроможності ВМС України.

Крім того, під час візиту Президент також відзначив українських військових нагородами, а начальнику оборони Нідерландів Онно Айхельсхайму вручив орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

