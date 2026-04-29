Фактично Зеленський звинуватив Венса в тому, що той допомагає росіянам. Про це український президент заявив в інтерв'ю Newsmax, яке оприлюднили 29 квітня.

Що сказав Зеленський про Венса?

Він наголосив, що не погоджується з думкою Венса. І не вважає, що мати росіян за друзів – це сильна позиція Америки. Навпаки, це послаблює США.

Якщо Джей Ді Венс пишається тим, що не допомагає нам, це означає, що він допомагає росіянам, і я не впевнений, що це зміцнює Сполучені Штати,

– сказав лідер нашої держави.

Контекст. Мова про заяву Венса, яку він зробив 15 квітня. Тоді віцепрезидент повідомив, що США повністю припинили закупати зброю для України. На думку Венса, це досягнення адміністрації Трампа. Ба більше, Венс, як і раніше переконаний: "Слід припинити фінансувати війну в Україні".



"Одна з речей, якою я найбільше пишаюся як представник адміністрації, це те, що ми сказали Європі: якщо хочете купувати зброю – купуйте, але Сполучені Штати більше не купують і не відправляють зброю Україні. Ми вийшли з цього процесу", – похизувався він.

Також Зеленський сказав, як ставиться до США. Журналістка запитала, чи вважають Америку в Києві надійним союзником. Адже, окрім заяви Венса, є і скорочення підтримки. Наприклад, у 2025 році підтримка України з боку США скоротилася на 99 відсотків.

Ми відкриті, і ми не вороги. Росія — ворог, вона поруч, і вона завжди буде ворогом Сполучених Штатів,

– наголосив Зеленський.