Про це 24 Каналу розповів операційний менеджер аналітичного центру Henry Jackson Society Микола Кузьмін, наголосивши, яке саме озброєння Україна могла б експортувати. Також він звернув увагу на важливості запобіганню ситуації, коли українські оборонні технології можуть потрапити до рук противника.

Чи можливий експорт зброї для України?

Кузьмін підкреслив, що на сьогодні в Україні є дуже цікаві розробки в оборонній сфері, які вона може експортувати.

При цьому, за його словами, існують застереження, що відкритий ринок зброї неможливий під час активної фази війни, оскільки Україні потрібна зброя для власної армії. Однак є певні позиції, які б Київ все ж таки міг продавати.

Йдеться про зброю, яка давно проситься на експорт, а саме – морські дрони. Їх Україна має у доволі великій кількості. Проте за словами глави ОПУ Кирила Буданова, Україна має повний контроль над морем і почуває себе у цьому плані в безпеці,

– пояснив він.

Також Україна могла б експортувати, на думку Кузьміна, дрони-бомбардувальники, які на сьогодні не можливо використовувати на полі бою через дію РЕБ. Проте інші країни, наприклад, Азії або Близького Сходу, ці дрони можуть використовувати, і відповідно Київ міг би їх експортувати.

Варто знати. Володимир Зеленський наголосив, що Україна запропонувала США угоду з експорту зброї. Йдеться про Drone deal, яка допоможе у відбитті масованих атак. Цей системний захист включає дрони, системи ППО, РЕБ тощо. Для Сполучених Штатів Drone deal була б актуальною під час конфлікту з Іраном.

Водночас важливо зберігати баланс, щоб через експорт української зброї не відбулась конкуренція технологій на ринку озброєння.

В Україні триває війна, і якщо вона буде експортувати дрони, які дуже важливі для її оборонного сектору, то вони, на жаль, також можуть бути використані росіянами для свого захисту,

– зауважив операційний менеджер аналітичного центру Henry Jackson Society.

Росія, наприклад, може викупити технології щодо збивання "Шахедів" в інших країн, які їх придбають в України. Тому, як наголосив він, потрібно бути дуже обережними щодо експорту певного озброєння.

Також важливо для України зберігати розробки, технології всередині країни, а експортувати кінцевий продукт.

Крім того, додав Кузьмін, потрібно продавати озброєння не якимось приватним компаніям, а співпрацювати на рівні держав. Наприклад, якщо укладати угоди з такими країнами як Швеція або Бельгія, де зможуть юридично її захистити. І якщо буде вкрадена інтелектуальна власність щодо розробки певних продуктів, то не тільки Україна захищатиме свої технології, але й країни, які їх придбали, також.

Чому для України важливий експорт зброї?

В Україні наразі точаться дискусії щодо того, чи варто відкривати експорт зброї під час війни. Держава наполягає на жорсткому контролі, а виробники вважають, що Україна через зволікання та бюрократію може втратити позиції на ринку озброєння.

На думку ректора Міжнародного інституту бізнесу Олександра Савченка, обмеження експорту зброї вливає також на можливості українського оборонного комплексу. Адже, коли виробництво замкнене на внутрішньому ринку, воно повільніше масштабується і має менше ресурсу для зростання.

Водночас експорт зброї, як вважає Савченко, дає вищу рентабельність і відповідно кошти, які можна повертати у виробництво.