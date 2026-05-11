Про деталі розповів радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Чим може виявитися помічене в Україні НЛО?

"Флеш" нагадав, як у 2023 році він опублікував цікаве відео з фронту. На ньому аеророзвідка спостерігала за неідентифікованим літаючим об'єктом.

Через годину мені написали … представники державної структури, яка займається цими питаннями в Україні ще з радянських часів,

– розповів радник міністра.

Він зауважив, що з початком війни дослідження НЛО в українському просторі стало більше військовим завданням, ніж цивільним.

Довідково. НЛО – це неідентифікований летючий об'єкт, який перебуває в атмосфері або в космічному просторі і не ідентифікований конкретним спостерігачем. З наукового погляду, досі не існує жодного підтвердженого доказу того, що НЛО якимось чином пов'язано з прибульцями.



Часто те, що раніше називали НЛО згодом пояснили секретними військовими об'єктами, як це, наприклад, було зі шпигунськими літаками U-2 та A-12. Також більшість випадків мають цілком земне походження – повітряні кулі, дрони, птахи тощо.

Наразі у Збройних силах України є навіть спеціальний об'ємний документ на цю тему. Він погоджений Главкомом.

Загадковий об'єкт, виявлений українськими військовими / Фото "Флеша"

Загадкові НЛО можуть виявитися новою зброєю росіян.

"Тому не тільки США займаються подібними питаннями, адже за поняттям НЛО може ховатися нова зброя нашого противника", – зауважив "Флеш".

Зверніть увагу! Якщо Ви стали свідком НЛО й у вас є відеоматеріали, надсилати їх просять на пошту uap(no spam) gur.gov.ua. Як зауважив радник міністра оборони, ці спостереження можуть виявитися дуже важливими.

Що відомо про американські файли про НЛО?

На спеціальному американському вебсайті з'явилися перші звіти щодо НЛО, які охоплюють десятиліття спостережень та численні ситуації, з якими у різний час зіштовхнулися військові та астронавти.

24 Канал проаналізував деякі матеріали. Серед найбільш вражаючих матеріалів – фотографії та звіти з місячних місій "Аполлон-12" та "Аполлон-17". На одному зі знімків 1972 року помітно 3 світлові точки у формі трикутника, які зависли над поверхнею Місяця. Припускають, що це міг бути "фізичний об'єкт".

А, наприклад, у 2023 році з'явилися дані про активність у західній частині США. Стверджується, що 7 федеральних офіцерів незалежно один від одного повідомили про численні аномалії, зокрема "орби, що випускають інші орби", велику сяючу сферу та напівпрозорий об'єкт, який був схожий на "прозорого змія".

Цікаво, що у США загадково померли або зникли уже 9 вчених, які володіли державними таємницями, зокрема тих, що стосувалися ядерних програм та аналізу відновлених технологій невідомого походження. У ФБР підозрюють іноземні розвідки, що полюють за технологіями. Тим часом у New York Post звернули увагу, що ці загадкові інциденти сталися якраз тоді, коли в американському суспільстві заговорили про розкриття секретних матеріалів, що стосуються нібито контактів з позаземними цивілізаціями.