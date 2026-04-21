Про це глава держави сказав в інтерв'ю, яке транслювали в етері національного марафону.

Що передбачає Drone deal?

Володимир Зеленський розповів, що Drone deal – це унікальна угода, яку Україна запропонувала США для допомоги у відбитті масованих атак.

За словами президента, йдеться про системний захист, який включає дрони, інші системи ППО, які Україна має на озброєнні, системи радіоелектронної боротьби тощо.

Пропозиція Трампу щодо такої системи стала актуальною з початком війни на Близькому Сході.

Нагадаємо, Україна розвиває співпрацю не лише з Вашингтоном. Зокрема, вже було укладено 10-річні договори з Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Катаром. Окрім цього, Україна має запити від 11 країн: йдеться про держави Близького Сходу та Перської Затоки. Також розглядається можливість розширення партнерства до Кавказу.

Паралельно з цим Київ розвиває співпрацю з Європою. За словами Зеленського, розпочалась робота з Німеччиною, Італією, Норвегією, Швецією та Нідерландами. На його переконання, оборонна співпраця поглибиться із Великою Британією та Францією.

Як США переймають досвід України?