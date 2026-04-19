Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону.

З ким співпрацює Україна?

Володимир Зеленський додав, що окрім укладених договорів про співпрацю Україна має запити від 11 країн. Йдеться про держави Близького Сходу та Перської Затоки. Також розглядають можливість розширення партнерства до Кавказу.

У цьому Drone Deal буде щонайменше 10 різних договорів про той чи інший експорт української зброї,

– уточнив президент.

Глава держави пояснив, домовленості включають створення виробничих ліній не лише в України, а й в інших країнах. Також передбачені нові спільні технології, у які інвестують партнери. Окремо визначено фінансування на певний період та зафіксована кількість років.

Паралельно Україна розвиває співпрацю з Європою. За словами Зеленського, розпочалась робота з Німеччиною, Італією, Норвегією, Швецією та Нідерландами. На його переконання, оборонна співпраця поглибиться із Великою Британією та Францією.

