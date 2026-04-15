Про це Джей Ді Венс розповів під час виступу в університеті штату Джорджія.

Що відомо про заяву Венса?

Під час виступу Венс наголосив, що постійно був проти фінансування та допомоги для України. Він додав, що й досі вважає підтримку від США для Києва непотрібною.

Я казав, що нам слід припинити фінансувати війну в Україні. Зрозуміло? І я, очевидно, досі так вважаю,

– заявив Венс.

За його словами, рішення про припинення допомоги стало "справжнім досягненням для адміністрації". Венс сказав, що Європа може продовжити купувати зброю для України, але робитиме це без США.

Ми сказали Європі, що якщо ви хочете купувати зброю, то можете це робити, але США більше не купують зброю і не надсилають її в Україну. Ми просто вийшли з цього бізнесу. Тож це дуже добре,

– зазначив віцепрезидент.

До уваги! Політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що Україна зможе вистояти без зброї від США. Він зазначив, що Європа допомагатиме у протистоянні. За його словами, війна, на жаль, не закінчиться у 2026 році, а українцям потрібно бути міцними, сильними й далі боротися із ворогом.

