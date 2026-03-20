Як зауважив 24 Каналу майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, американська політична верхівка сьогодні використовує тези, які нагадують російські. Наприклад, Кремль переконує, що воює не проти України, а нібито проти всього Заходу.
Дивіться також Поки у Трампа істерика: політолог сказав, який несподіваний шанс отримує Європа
Чи справді США віддали так багато зброї Україні?
Сьогодні Сполучені Штати продовжують звинувачувати у всьому попередників, всі проблеми перекладають на Байдена та його команду. Але насправді це лише прояв слабкості та перекладання відповідальності.
Насправді, коли відбувалася передача озброєння для України з боку Сполучених Штатів, то для поновлення великої частини цих запасів виділяли кошти з державного бюджету. Тобто можемо сказати, що завдяки допомозі України США змогли переозброїтись та оновити зразки у багатьох напрямках,
– наголосив майор ЗСУ.
Американці поповнювали запаси новішим озброєнням, поповнювали свою економіку, адже запускали в роботу величезні збройові компанії, які фактично виробляли нові боєкомплекти. Тому всі теперішні закиди з боку команди Трампа є безпідставними.
Які шанси в України без допомоги США?
Щодо майбутньої військової допомоги, то у цьому питанні варто пам'ятати, що ми не одні. Сполучені Штати – не єдиний партнер України. У 2025 році ми налагодили хороші дипломатичні контакти з країнами Європи, які готові нас підтримувати.
Ми відкриваємо спільні підприємства, забезпечуємо можливості залучення інвестицій в наші оборонні компанії. Очевидно, що без США буде складніше, але ми точно не одні. Ба більше, наш обороно-промисловий комплекс розростається,
– підкреслив Андрій Ткачук.
Цікаво, що в Офісі Президента повідомили, що 50% номенклатури, яку сьогодні використовують на фронті, є українського виробництва. Це величезна цифра, бо мовиться не просто про озброєння зі складів, а саме про нову зброю. Очевидно, що це дрони, ракети та інші зразки.
"Тому, я думаю, ми зможемо продовжити чинити спротив, бо, як стає зрозуміло, війна, на жаль, не закінчиться у 2026 році. Нам потрібно бути міцними, сильними й далі протистояти ворогу. А ситуація зі США може змінитися, адже у листопаді у країні відбудуться вибори", – підсумував Андрій Ткачук.
Що кажуть у США про війну в Україні?
Дональд Трамп вкотре заявив, що саме допомога США "врятувала Україну" від поразки. За його словами, "з Україною було б покінчено за один день", але втрутилися американці. Він додав, що багато допоміг нашій державі, але його цікавить звіт за "мільярди доларів готівки та зброї", яку нібито надав ще Байден.
Схожої думки дотримується і очільник оборонного відомства США Піт Гегсет. Він наголосив, що у США досі відчувають "наслідки політики Байдена". Коли з'являється певна проблема озброєнням, тоді чиновники розуміють, що "це вже надіслали Україні".
У розвідці США заявили, що Росія "зберегла перевагу у війні" впродовж 2026 року. Доки не буде укладена угода, Володимир Путін продовжить затяжні бойові дії. Крім того, у розвідці визнали, що Кремль своїми діями кидає виклик американцям.