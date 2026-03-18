Яку стратегію зараз обере Росія?
Під час слухань у Комітеті Сенату з питань розвідки Тулсі Габбард заявила, що зараз під егідою США тривають переговори між Москвою і Києвом.
Водночас, за її словами, до укладення будь-якої угоди Москва, ймовірно, продовжуватиме вести затяжну війну на виснаження, доки не вважатиме, що її цілі досягнуті.
У нацрозвідці також зазначили, що в Росії є можливості кидати виклик інтересам США за допомогою "військових і невійськових методів".
Найбільша загроза з боку Росії – потенційна ескалація в конфлікті, зокрема в Україні, або новий конфлікт, який призведе до прямих сутичок, включно з потенційним застосуванням ядерної зброї",
– додала Габбард.
Чи є прогрес у переговорах?
Речник українського МЗС Георгій Тихий заявив, що переговорний трек між Україною та США та Росією нині стоїть на паузі через конфлікт США та Ірану. За його словами, нині уся увага американців зосереджена на регіоні Близього Сходу.
В МЗС пояснили, що сторони спілкуються між собою щодня. Водночас станом на зараз Росія не демонструє готовності до дипломатичного врегулювання війни, а скоріше робить ставку на досягнення власних цілей військовим шляхом.
Раніше Володимир Зеленський також висловив думку, що війна на Близькому Сході негативно впливає на мирні переговори стосовно України. За його словами, зараз "Америка дивиться в інший бік".