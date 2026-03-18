Какую стратегию сейчас выберет Россия?
Во время слушаний в Комитете Сената по вопросам разведки Тулси Габбард заявила, что сейчас под эгидой США продолжаются переговоры между Москвой и Киевом.
В то же время, по ее словам, до заключения любого соглашения Москва, вероятно, продолжать вести затяжную войну на истощение, пока не будет считать, что ее цели достигнуты.
В нацразведке также отметили, что у России есть возможности бросать вызов интересам США с помощью "военных и невоенных методов".
Наибольшая угроза со стороны России – потенциальная эскалация в конфликте, в частности в Украине, или новый конфликт, который приведет к прямым столкновениям, включая потенциальное применение ядерного оружия",
– добавила Габбард.
Есть ли прогресс в переговорах?
Представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что переговорный трек между Украиной и США и Россией сейчас стоит на паузе из-за конфликта США и Ирана. По его словам, сейчас все внимание американцев сосредоточено на регионе Ближнего Востока.
В МИД объяснили, что стороны общаются между собой ежедневно. В то же время по состоянию на сейчас Россия не демонстрирует готовности к дипломатическому урегулированию войны, а скорее делает ставку на достижение собственных целей военным путем.
Ранее Владимир Зеленский также высказал мнение, что война на Ближнем Востоке негативно влияет на мирные переговоры в отношении Украины. По его словам, сейчас "Америка смотрит в другую сторону".