В то же время секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу фактически признал, что в России не осталось безопасного места. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, что вызвало истерику в Кремле и к чему он начал готовиться.

Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что поведение Шойгу сейчас является главной интригой внутри России. Ведь еще раньше были арестованы все его бывшие заместители и все предполагали, что такая же судьба постигнет и самого Шойгу. Поэтому от него ждали каких-то действий.

По мнению политтехнолога, это заявление Шойгу является революционным.

Это прямая претензия Путину,
– заявил Шейтельман.

Дело в том, объяснил он, что Шойгу констатировал, что только за год количество украинских ударов выросло почти вчетверо. И ни один регион России теперь нельзя считать безопасным. Это намек на провал, но не в сторону нынешнего главы российского Минобороны Андрея Белоусова.

И все это на фоне того, обратил внимание Шейтельман, когда все российское военное руководство бросилось усиливать защиту Путина: мобильно-огневые группы разместили возле Кремля, даже на трибуне Мавзолея выставили посты.

Как в России реагируют на атаку БПЛА на Москву:

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что ПВО Москвы является довольно эффективной, однако со сбиванием БПЛА есть определенные сложности. Ведь для перехвата ударных дронов нужно много сенсоров и различных средств радиолокации, которых России не хватает.

Поэтому в столице России пытаются развернуть систему контроля воздушного пространства, частью которой являются мобильно-огневые группы.

Поэтому мобильно-огневые группы в Москве – это нормальная реакция, которая возникает у россиян. Они хотят защитить Кремль от возможных поражений с нашей стороны. Они думают, что нам важно замочить Путина в Кремле,
– сказал Храпчинский.

В общем, добавил авиаэксперт, развертывание таких групп не является чем-то необычным. В Украине тоже так делают во время воздушных тревог. Однако настоящие сложности для московской ПВО будут составлять баллистические ракеты.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что дроновая атака на столицу России разоблачила недостатки в ее защите. Поэтому в Москве взялись спешно отключать GPS, интернет, мобильную связь.

По его словам, в Москве убеждены, что там действует много украинских агентов, которые направляют наши удары. Поэтому они осуществляют мероприятия, привлекая большое количество спецслужб, Росгвардии. Не исключено, что таким образом "накручивают" Путина и его окружение, чтобы выбить себе дополнительные деньги или полномочия.

Но это также играет нам на руку, потому что повышение истерии, повышение паранойи в Кремле – это всегда определенная дезорганизованность в управлении государством,
– подчеркнул Кузан.

Поэтому, подытожил он, даже потенциальная угроза со стороны Украины сеет беспорядок в российскую государственную вертикаль.

Почему очень занервничал Путин:

Журналист, аналитик-международник Александр Демченко отметил, что удары по Москве вызвали переполох в Кремле. Несколько недель назад Путин созвал экстренное заседание, после чего в Москве и Санкт-Петербурге стали блокировать интернет и связь.

Путин боится маленьких дронов. Он боится повторения со стороны СБУ или других украинских спецслужб того, что маленькие дроны вылетят из той или иной фуры, с бусика, и пойдут в сторону Кремля,
– заявил Демченко.

По его словам, то, что возле Кремля и на Мавзолее появились огневые группы, означают подготовку Путина к худшим последствиям.

В общем последние шаги Путина свидетельствуют о том, что он ждет опасности не только извне, но и изнутри. Вероятно, российский диктатор опасается возможных бунтов или восстаний.

"Путин готовится к каким-то худшим сценариям. Он боится бунта даже не народа, а своей элиты", – считает журналист.

Кремль готовится к новой фазе кризиса. И Путину, уверен Демченко, нужны дополнительные инструменты, чтобы удержать ситуацию.

Кстати! Российские чиновники называют ограничение доступа к интернету и отключение связи борьбой с терроризмом. Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль так хочет уберечь себя от последствий из-за дальнейших непопулярных решений. Там также предполагают, что все это из-за страха Путина относительно стабильности его режима.

Сергей Кузан также заметил, как Кремль стремится контролировать интернет. Очевидно, власть России имеет определенный план, который сейчас реализует.

В то же время глава Украинского центра безопасности и сотрудничества обратил внимание на то, как с 2022 года изменилось общение российской власти с населением. Войну против Украины таки начали называть тем, чем она является, хотя в начале полномасштабного вторжения россиянам это запрещалось.

К чему активно готовится Путин:

Последние атаки на Россию: что известно?

  • Москву с 14 марта массированно атаковали неизвестные беспилотники. Из-за этого даже пришлось ограничивать работу московского аэропорта Шереметьево. Однако не только российская столица была под прицелом, немало дронов также посетило Брянскую область.
  • В ночь на 17 марта неспокойно было 11 областях России и временно оккупированном Крыму. БПЛА, вероятно, поразили 123 авиационный ремонтный завод АО "123 АРЗ" в городе Старая Русса Новгородской области. Он ремонтирует, модернизирует и обслуживает военно-транспортную авиацию Воздушно-космических сил России.
  • В Прикубанском внутригородском округе Краснодара 18 марта после попадания беспилотника загорелась многоэтажка. В результате работы российской ПВО погиб местный житель.