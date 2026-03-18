В то же время секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу фактически признал, что в России не осталось безопасного места. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, что вызвало истерику в Кремле и к чему он начал готовиться.

Какую претензию предъявили Путину?

Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что поведение Шойгу сейчас является главной интригой внутри России. Ведь еще раньше были арестованы все его бывшие заместители и все предполагали, что такая же судьба постигнет и самого Шойгу. Поэтому от него ждали каких-то действий.

По мнению политтехнолога, это заявление Шойгу является революционным.

Это прямая претензия Путину,

– заявил Шейтельман.

Дело в том, объяснил он, что Шойгу констатировал, что только за год количество украинских ударов выросло почти вчетверо. И ни один регион России теперь нельзя считать безопасным. Это намек на провал, но не в сторону нынешнего главы российского Минобороны Андрея Белоусова.

И все это на фоне того, обратил внимание Шейтельман, когда все российское военное руководство бросилось усиливать защиту Путина: мобильно-огневые группы разместили возле Кремля, даже на трибуне Мавзолея выставили посты.

Чего очень испугался Путин?

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что ПВО Москвы является довольно эффективной, однако со сбиванием БПЛА есть определенные сложности. Ведь для перехвата ударных дронов нужно много сенсоров и различных средств радиолокации, которых России не хватает.

Поэтому в столице России пытаются развернуть систему контроля воздушного пространства, частью которой являются мобильно-огневые группы.

Поэтому мобильно-огневые группы в Москве – это нормальная реакция, которая возникает у россиян. Они хотят защитить Кремль от возможных поражений с нашей стороны. Они думают, что нам важно замочить Путина в Кремле,

– сказал Храпчинский.

В общем, добавил авиаэксперт, развертывание таких групп не является чем-то необычным. В Украине тоже так делают во время воздушных тревог. Однако настоящие сложности для московской ПВО будут составлять баллистические ракеты.

Как истерия Кремля играет на руку Украине?

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что дроновая атака на столицу России разоблачила недостатки в ее защите. Поэтому в Москве взялись спешно отключать GPS, интернет, мобильную связь.

По его словам, в Москве убеждены, что там действует много украинских агентов, которые направляют наши удары. Поэтому они осуществляют мероприятия, привлекая большое количество спецслужб, Росгвардии. Не исключено, что таким образом "накручивают" Путина и его окружение, чтобы выбить себе дополнительные деньги или полномочия.

Но это также играет нам на руку, потому что повышение истерии, повышение паранойи в Кремле – это всегда определенная дезорганизованность в управлении государством,

– подчеркнул Кузан.

Поэтому, подытожил он, даже потенциальная угроза со стороны Украины сеет беспорядок в российскую государственную вертикаль.

Какие странные изменения начались в России?

Журналист, аналитик-международник Александр Демченко отметил, что удары по Москве вызвали переполох в Кремле. Несколько недель назад Путин созвал экстренное заседание, после чего в Москве и Санкт-Петербурге стали блокировать интернет и связь.

Путин боится маленьких дронов. Он боится повторения со стороны СБУ или других украинских спецслужб того, что маленькие дроны вылетят из той или иной фуры, с бусика, и пойдут в сторону Кремля,

– заявил Демченко.

По его словам, то, что возле Кремля и на Мавзолее появились огневые группы, означают подготовку Путина к худшим последствиям.

В общем последние шаги Путина свидетельствуют о том, что он ждет опасности не только извне, но и изнутри. Вероятно, российский диктатор опасается возможных бунтов или восстаний.

"Путин готовится к каким-то худшим сценариям. Он боится бунта даже не народа, а своей элиты", – считает журналист.

Кремль готовится к новой фазе кризиса. И Путину, уверен Демченко, нужны дополнительные инструменты, чтобы удержать ситуацию.

Кстати! Российские чиновники называют ограничение доступа к интернету и отключение связи борьбой с терроризмом. Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль так хочет уберечь себя от последствий из-за дальнейших непопулярных решений. Там также предполагают, что все это из-за страха Путина относительно стабильности его режима.

Сергей Кузан также заметил, как Кремль стремится контролировать интернет. Очевидно, власть России имеет определенный план, который сейчас реализует.

В то же время глава Украинского центра безопасности и сотрудничества обратил внимание на то, как с 2022 года изменилось общение российской власти с населением. Войну против Украины таки начали называть тем, чем она является, хотя в начале полномасштабного вторжения россиянам это запрещалось.

