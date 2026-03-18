Об этом сообщают мэр Краснодара Евгений Наумов, губернатор Вениамин Кондратьев и российские СМИ. В сети публикуют кадры повреждений и разрушений.

Какие последствия атаки на Краснодар?

По данным росСМИ, БпЛА попали по меньшей мере в 3 дома – в одном произошел пожар, который ликвидировали. Еще один беспилотник якобы упал после удара о дом без возгорания, а в третьем "фрагменты обнаружили на балконе".

В Краснодарском крае и Краснодаре сохраняется опасность атаки БПЛА. Все социальные учреждения города работают по графику и готовы принимать детей. Алгоритмы действий при возможной атаке БПЛА доведены до сотрудников и руководителей,

– пишет Наумов.

Россияне обвиняют украинскую сторону в атаке на гражданскую инфраструктуру. Впрочем, над городом работала противовоздушная оборона, и, по предварительной информации, попадания произошли в результате радиоэлектронной борьбы.

"Краснодар. Этой ночью российское ПВО сбивало дроны многоэтажками", – прокомментировал ситуацию руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.

По состоянию на утро 18 марта известно, что погиб по меньшей мере 1 человек, информации о пострадавших не указывают.

