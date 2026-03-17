Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, подчеркнув, что атака наших дронов – это стратегическая задача на разных уровнях. От истощения ПВО до подготовки к следующим обстрелам.

Почему Украина несколько дней атакует Москву?

Авиаэксперт объяснил, что здесь говорится не об активизации атак, а о приобретении возможностей изготавливать достаточное количество средств, которые мы можем перераспределять по военным объектам. Недавно ночью также были удары по авиаремонтному заводу, кроме Уоткинского завода.

Он напомнил, что в Московской области есть город Королев, где есть корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Там изготавливают ракеты класса Х-101, Х-555, Х-32 Х-69, Х-59, Х-32. Между тем в Раменском в Московской области производят ракеты "Циркон".

То есть Москва и область насыщены на различные предприятия, которые для нас интересны. Кроме того, там есть большое количество научных предприятий, которые занимаются разработкой технологий, которые потом враг использует на войне. Поэтому здесь не просто о напугать жителей Рублевки. Есть стратегическое значение, есть стратегия, которая влияет на возможности россиян,

– подчеркнул он.

Кроме того, когда в небе появляется неизвестный воздушный объект, всегда возникает потребность разворачивать средства противодействия. То есть здесь говорится и о истощении ПВО противника.

Обратите внимание! В то же время военный обозреватель Иван Тимочко обратил внимание на еще 2 цели атак на Москву. Он отметил, что это – дестабилизация внутренней ситуации, а также информационный и военно-политический эффект для партнеров Кремля или иностранных бизнесов, которые хотели бы зайти в Москву.

Храпчинский также подчеркнул, что именно Россия воюет по принципу напугать мир и украинцев, а мы выбиваем тактические возможности. Ведь остановка авиасообщений в Московской области – это колоссальные экономические потери для Кремля.

Он добавил, что атаки дронами могут быть своеобразной репетицией к более масштабным атакам, но уже крылатыми ракетами. Запуская БпЛА, Украина фактически проводит разведку и собирает информацию о противодействии врага.

