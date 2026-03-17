Например, глава министерства иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу недавно высказали два противоположных мнения. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что военные и государственные структуры имеют разные запросы к российскому руководству.

Смотрите также Третья мировая война уже началась? Как мы об этом узнаем и что говорят историки

Почему в Кремле возникли разногласия?

Лавров заявил, что Россия не планирует отказываться от своих требований по завершению войны в Украине.

Важно! В Кремле и дальше требуют демилитаризации Украины, чтобы наше государство отказалась от вступления в НАТО и стремятся к смене украинской власти. Кроме того, там против размещения иностранных миротворцев на территории Украины.

Зато Шойгу утверждает, что раньше Урал был безопасной частью России, однако сейчас ситуация изменилась из-за атак Украины. Он отметил, что теперь ни одна российская территория не является безопасной.

Российским военным не хватает средств противовоздушной обороны. Казалось бы Россия, которая еще недавно входила в первую пятерку стран с количеством ПВО, говорит, что сейчас ей не хватает техники, чтобы закрыть (свою территорию – 24 Канал),

– сказал Сергей Кузан.

По его мнению, Лавров не отступает от главной позиции Владимира Путина, который до сих пор стремится выполнить все цели на территории Украины.

Однако все требования кремлевского диктатора – это попытка склонить Украину к полной капитуляции.

Сергей Кузан считает, что очень важно, чтобы украинские партнеры понимали, если России отдать Донбасс, чего хочет Путин, то на этом российские амбиции не станут меньше. Кремлевская власть и дальше будет продолжать агрессию против своих соседей.

"Чем больше Украина будет уничтожать влияние России в мире и чем слабее будут российские союзники, тогда позиция Кремля станет более сговорчивой (в контексте мирных переговоров – 24 Канал)", – добавил он.

Какие у России проблемы из-за войны?