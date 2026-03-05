В то же время он намекнул на причастность Украины и Европы к этому. Подобное заявление он сделал в четверг, 5 марта, сообщает Clash Report.

Как Россия реагирует на конфликт на Ближнем Востоке?

Сергей Лавров вспомнил о переговорах американской и российской сторон на Аляске в августе 2025 года, после которых Москва неоднократно заявляла о "духе Анкориджа", имея в виду совместные договоренности по результатам встречи.

Дух – это атмосфера, и она была товарищеской, уважительной. Но дух испаряется, хотя в Анкордже было конкретное понимание.

– пожаловался он.

По его словам, "понимание" Анкориджа предусматривало существенные уступки и серьезные компромиссы со стороны России для окончания войны, но Украина и Европа, мол, прилагают усилия, чтобы его "переписать", то есть изменить.

Он обвинил США и Израиль в агрессии против Ирана, который, по словам российского министра, является стратегическим партнером Москвы, которая "вместе с другими членами международного сообщества", сделает невозможным военную операцию против режима.

"Россия готова с партнерами подготовить проект резолюции о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке, нужен простой текст на страницу", – добавил он.

В то же время министр иностранных дел России указал, что Соединенные Штаты продолжают косвенно помогать Украине в войне, и что много антироссийских санкций заключили именно с момента начала второго президентства Дональда Трампа.

Помогла ли Ирану Россия?

ISW сообщало, что российский диктатор Владимир Путин после начала американо-израильской операции против Ирана вспомнил о существовании международного права и призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке.

До этого российские чиновники отреагировали на удары США и Израиля по Ирану традиционными заявлениями с осуждением. Впрочем, Кремль оказался не готов активно поддерживать Тегеран во время боевых действий против него.

Вместе с тем Владимир Путин после молчания отреагировал на гибель российский диктатор имел разговор с президентом Масудом Пезешкианом и назвал ликвидацию "циничным убийством".

К слову, ранее политтехнолог Олег Постернак объяснил 24 Каналу, что из-за войны на Ближнем Востоке влияние Путина сокращается. В общем Россия теряет свои внешнеполитические позиции, что влияет на ее поддержку и имидж.