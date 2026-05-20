Они призвали главу МИД Лаврова попросить помощи у Китая. Об этом информирует платформа Astra, которая позиционирует себя как оппозиционная.

Как жители Иркутска обратились к власти?

Жители отмечают, что в течение последних 5 лет неоднократно письменно обращались к президенту с требованием решить проблему нехватки образовательной инфраструктуры – школ и детских садов.

Они отмечают, что ситуация с дошкольными учреждениями является критической, а их дефицит создает серьезные трудности для семей. Жалобы лились, в частности, в адрес региональной власти и губернатора Игоря Кобзева.

Одна из местных жительниц в своем обращении заявила, что по состоянию на 13 февраля 2026 года школа, которую должны были сдать еще до 2021 года, построена лишь примерно на 20%. По ее словам, строительство детского сада также было приостановлено около двух лет назад из-за отсутствия финансирования.

В обращении жители жалуются, ведь не понимают, как при таких условиях государство планирует повышать уровень рождаемости, если базовая образовательная инфраструктура не обеспечивается даже в пределах одного микрорайона.

Более того, жители предложили в случае, если Россия не способна завершить строительство школы, обратиться к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой инициировать обращение к председателю КНР Си Цзиньпину относительно возможного финансирования проекта.

Мы готовы начать изучать китайский язык, поскольку считаем его действительно необходимым, а активное развитие культурных связей с Китаем – едва ли не единственным путем для развития,

– высказались жители.

Они добавили, что, по их мнению, приоритеты государства смещены в сторону крупных инфраструктурных проектов в столице и международных программ, тогда как локальные проблемы регионов остаются без должного внимания.

Что известно о российском Иркутске, который смотрит в сторону Китая?

Иркутск – один из крупнейших центров Восточной Сибири, расположен примерно в 1000 километрах к северо-западу от ближайших участков российско-китайской границы.

Город считается важным транспортным узлом России. Он имеет прямое авиасообщение с Пекином, а близость к Китаю все больше усиливает его экономические и логистические связи с азиатским направлением.

Однако не Иркутском единым. На фоне экономических проблем во всей России усиливается общественное недовольство из-за падения уровня жизни и финансовых трудностей.

Политолог Игорь Чаленко объяснил, что сам факт роста недовольства еще не означает быстрых протестов, однако для Кремля это становится поводом для беспокойства, ведь негативные настроения среди людей постепенно накапливаются и могут усиливать внутреннее напряжение.

Как проходит визит Путина в Пекин?

Борт российского диктатора приземлился в китайской столице 19 мая. Основная цель визита – переговоры с лидером страны Си Цзиньпином – начались 20 мая. Во время встречи стороны подписали совместный документ, направленный на углубление стратегического партнерства и расширение сотрудничества между Москвой и Пекином.

Кроме политических договоренностей, стороны согласовали реализацию ряда совместных инициатив, в частности в энергетическом секторе и других важных отраслях.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что во время встречи было достигнуто еще несколько важных договоренностей, однако подробности пока не разглашаются.

Интересно и то, что накануне поездки Путин также обнародовал видеообращение к гражданам Китая, в котором с головы до ног расхвалил Си Цзиньпина и подчеркнул значение переговоров.