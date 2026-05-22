Впервые за несколько лет Вашингтон отправляет в Россию главу Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимса Кука. Об этом сообщает The Moscow Times.

Какое решение приняли?

Издание со ссылкой на заявление Родни Мимсв Кука сообщает, что организационный комитет форума и Госдепартамент США подтвердили его участие в пленарном заседании и выступлении российского диктатора Владимира Путина.

Я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать,

– заявил он СМИ.

Петербургский международный экономический форум состоится с 3 по 6 июня 2026 года в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Известно, что нынешнее мероприятие станет уже 29-м по счету.

Организатором мероприятия официально выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Кремля. В программе заявлены панельные дискуссии, бизнес-сессии, международные переговоры, а также пленарное заседание с участием российского руководства.

Среди основных тем будет российская экономика в условиях санкции, инвестиции, технологии, энергетика и международное сотрудничество. Также среди возможных участников – Бразилия, Саудовская Аравия, Египет, Монголия, Китай и другие.

Справочно. ПМЭФ проводят с 1997 года. После начала полномасштабной войны России против Украины мероприятие потеряло значительную часть западных компаний и инвесторов, а участие в нем в основном принимают представители стран, которые поддерживают или по меньшей мере не изолируют Россию.

Что известно об американском представителе?

Родни Мимс Кук стал председателем Комиссии по изящным искусствам США только в январе 2026 года. Он является основателем и президентом Национального фонда памятников США и специалистом по российскому направлению во Всемирном фонде памятников.

The Moscow Times напоминает, что ранее этот представитель участвовал в реставрационных проектах в России, в частности работал как независимый эксперт над восстановлением Воскресенского собора Новоерусалимского монастыря.

Кроме вышеупомянутого, Родни Мимс Кук, согласно обнародованной информации, выступал в российском посольстве в Вашингтоне и читал лекции по архитектуре в Кремлевской оружейной палате, усадьбе Архангельское и Ясной Поляне.

Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявлял, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме планируют быть больше американских компаний, чем в течение последних трех лет.

Впрочем, уровень присутствия бизнеса из Соединенных Штатов все еще остается ниже, чем до начала полномасштабной войны России против Украины. Дополнительной информации о возможных присутствующих лицах на мероприятии не указывают.

Как взаимодействуют Россия и США?

В марте 2026 года конгрессвумен и представитель республиканцев Анна Паулина Луна, которая занимает критическую и даже антиукраинскую позицию впервые за много лет пригласила делегацию российских депутатов в США для переговоров.

Напомним, что прежде всего темой той встречи были двусторонние отношения для улучшения диалога между сторонами. Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев называл соответствующие переговоры "историческими".

Кстати, вышеупомянутый Кирилл Дмитриев недавно анонсировал пропагандистским СМИ визит американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву, направленный на возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией.