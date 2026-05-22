Уперше за кілька років Вашингтон відправляє до Росії голову Федеральної комісії США з витончених мистецтв Родні Мімса Кука. Про це повідомляє The Moscow Times.

Яке рішення ухвалили?

Видання з посиланням на заяву Родні Мімсв Кука повідомляє, що організаційний комітет форуму та Держдепартамент США підтвердили його участь у пленарному засіданні та виступі російського диктатора Володимира Путіна.

Я запрошений на пленарне засідання та виступ президента Путіна. І я буду на ньому присутнім,

– заявив він ЗМІ.

Петербурзький міжнародний економічний форум відбудеться з 3 по 6 червня 2026 року у конгресно-виставковому центрі "Експофорум" у Санкт-Петербурзі. Відомо, що цьогорічний захід стане вже 29-м за рахунком.

Організатором заходу офіційно виступає фонд "Росконгрес" за підтримки Кремля. У програмі заявлені панельні дискусії, бізнес-сесії, міжнародні переговори, а також пленарне засідання за участю російського керівництва.

Серед основних тем буде російська економіка в умовах санкції, інвестиції, технології, енергетика та міжнародна співпраця. Також серед можливих учасників – Бразилія, Саудівська Аравія, Єгипет, Монголія, Китай та інші.

Довідково. ПМЕФ проводять із 1997 року. Після початку повномасштабної війни Росії проти України захід втратив значну частину західних компаній та інвесторів, а участь у ньому здебільшого беруть представники країн, які підтримують або щонайменше не ізолюють Росію.

Що відомо про американського представника?

Родні Мімс Кук став головою Комісії з витончених мистецтв США лише у січні 2026 року. Він є засновником і президентом Національного фонду пам'яток США і фахівцем із російського напрямку у Всесвітньому фонді пам'яток.

The Moscow Times нагадує, що раніше цей представник брав участь у реставраційних проєктах у Росії, зокрема працював як незалежний експерт над відновленням Воскресенського собору Новоєрусалимського монастиря.

Крім вищезгаданого, Родні Мімс Кук, згідно з оприлюдненою інформацією, виступав у російському посольстві у Вашингтоні та читав лекції з архітектури в Кремлівській збройовій палаті, садибі Архангельське та Ясній Поляні.

Президент Американської торгівельної палати в Росії Роберт Ейджі заявляв, що цьогоріч на Петербурзькому міжнародному економічному форумі планують бути більше американських компаній, ніж упродовж останніх трьох років.

Утім, рівень присутності бізнесу зі Сполучених Штатів все ще залишається нижчим, ніж до початку повномасштабної війни Росії проти України. Додаткової інформації стосовно можливих присутніх осіб на заході не вказують.

Як взаємодіють Росія і США?

У березні 2026 року конгресвумен і представниця республіканців Анна Пауліна Луна, яка займає критичну і навіть антиукраїнську позицію уперше за багато років запросила делегацію російських депутатів до США для переговорів.

Нагадаємо, що насамперед темою тієї зустрічі були двосторонні відносини для покращення діалогу між сторонами. Директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв називав відповідні переговори "історичними".

До речі, вищезгаданий Кирило Дмитрієв нещодавно анонсував пропагандистським ЗМІ візит американського спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви, спрямований на відновлення мирних переговорів між Україною та Росією.