Что известно о протестах в Гренландии?

Новый дипломатический центр США 21 мая открыли в городе Нуук. Отмечается, что предыдущее консульство переехало из "деревянного домика на окраине города" в гораздо больший офис в его центре.

В тот же день на улицы вышли несколько сотен демонстрантов. Они выступали против усиления влияния американского лидера Дональда Трампа на Гренландию.

Протестующие прошлись возле консульства с красно-белыми флагами, скандируя "Нет – означает нет" и "Гренландия принадлежит гренландцам". На плакатах были различные надписи, в частности: "США, остановите это!".

Местные политики, в том числе премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, заявили, что не будут участвовать в открытии дипломатического центра, но и не отказывались от приглашения.

Представитель Государственного департамента сообщил, что теперь консульство размещено в офисе, что вмещает больше людей, и предлагает лучшие возможности для дипломатической работы США и Гренландии.

Мы всегда будем соседями и будем поддерживать вас, какое бы будущее вы не выбрали для себя, как ваши союзники и партнеры,

– сказал посол США в Дании Кеннет Гоуэри.

Отношения США и Гренландии: последние новости

Соединенные Штаты заинтересованы в природных ресурсах острова, в частности в нефти и уране. Гренландцы выступают против возможного давления от американцев на добычу ископаемых. Так, переговоры между Вашингтоном и датской столицей Копенгагеном продолжаются уже 4 месяца.

Ранее сообщалось, что Пентагон даже отправлял своего военного офицера в Нарсарсуак, что на юге Гренландии, чтобы тот осмотрел инфраструктуру. В частности, речь шла об аэропорте времен Второй мировой, гавани и потенциальных местах размещения американских военных.

Из-за стремления Дональда Трампа взять под контроль Гренландию, в марте Дания рассматривала сценарии возможного захвата им острова и готовились оказать сопротивление. Хотя разведка не имела конкретных данных о планах США, Копенгаген и его международные союзники все же опасались такого развития событий.