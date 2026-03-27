Об этом сообщила инициатор встречи, конгрессвумен и представитель Республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети Х.
Что известно о встрече чиновников?
По ее словам, встреча российских делегатов состоялась с представителями республиканцев и демократов. Ее инициатор Анна Паулина Луна назвала переговоры между чиновниками обеих сторон шагом к восстановлению диалога.
Сегодня, впервые за почти четверть века, пять членов Конгресса встретились с пятью членами российской Думы, чтобы обсудить мир и двусторонние отношения. Как представители двух крупнейших ядерных сверхдержав мира, мы должны нашим гражданам открытый диалог, идеи и открытые каналы коммуникации,
– написала она.
Конгрессвумен заверила, что в дальнейшем Соединенные Штаты будут способствовать продолжению подобного диалога и стремиться к миру и новым экономическим возможностям, как этого хочет администрация президента Дональда Трампа.
Справочно. Луна занимает критическую и даже антиукраинскую позицию. Она неоднократно выступала против предоставления военной помощи Украине, поддерживала инициативы по ее прекращению и поддерживает заключение любого мирного соглашения, даже если оно не будет предусматривать уступок со стороны России.
Встреча американской и российской делегаций в США / X, Анна Паулина Луна
Как встречу прокомментировали в России?
В то же время директор Российского фонда прямых инвестиций и по совместительству посланник диктатора Владимира Путина, Кирилл Дмитриев, назвал подобную встречу делегаций обеих стран "исторической", прокомментировав это в Х.
По данным росСМИ, Москву представляли вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, первый заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов, и депутат Светлана Журова. Встреча продолжится и 27 марта.
Замечательное впечатление, замечательные переговоры,
– цитирует Чернышова пропагандистское издание "ТАСС".
Как США налаживают контакты с Россией?
Недавно американский президент Дональд Трамп заявил, что защита европейских союзников от России является несправедливой, и что, теоретически, это не касается США, учитывая их географическую удаленность.
Ранее он обрадовался смерти бывшего директора ФБР Роберта Мюллера, который расследовал его связи с Россией. Он, в частности, возглавлял расследование вмешательства в президентские выборы США 2016 года.
Также в марте Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом впервые с декабря 2025 года, разговор якобы был инициирован американским президентом и длился примерно час.