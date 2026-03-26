Об этом Дональд Трамп заявил на заседании кабинета министров США 26 марта.

Что сказал Трамп о защите Европы от России?

Дональд Трамп отметил, что американские войска находятся в Европе, чтобы защитить континент от России. Однако американский лидер подчеркнул, что, теоретически, это не касается США вообще.

Теоретически, это (защита Европы от России – 24 Канал) нас не касается. У нас есть океан – большой, прекрасный океан. Но мы там, чтобы защищать НАТО, чтобы защищать их (европейские страны) от России,

– заявил Трамп.

В то же время глава Белого дома отметил, что считает такую ситуацию нелогичной и несправедливой. Ведь европейские войска не защитят американские.

"Это смешно. Это не имеет смысла", – резюмировал президент США.

