Об этом лидер государства заявил в интервью BBC. Следует сказать, что Зеленский находится в Великобритании с визитом.

Смотрите также Иран подтвердил убийство правой руки Хаменеи – Али Лариджани: что о нем известно

Как война в Иране влияет на войну в Украине?

Гарант обратил внимание на то, что из-за событий на Ближнем Востоке отвлекается внимание от Украины. А "Америка смотрит в другую сторону".

Переговоры по миру постоянно откладываются. Есть одна причина – война в Иране,

– добавил Зеленский.

Справка. Собственно, Зеленский только подтвердил мнение Financial Times о том, что Трамп полностью сосредоточился на Иране. Интересно, что россияне в лице Пескова говорят, якобы это не так, ведь Трамп активно критикует и Зеленского, а значит помнит о войне в Украине.

Зеленский предостерег от раскола среди западных лидеров и сказал, что имеет "очень плохое предчувствие" относительно влияния войны в Иране на Украину. "Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп встретился со Стармером, чтобы у них была общая позиция",

– цитируют его журналисты.

Глава государства высказался, что надо овладеть эмоциями. В то же время признал, что указывать Трампу не удастся.

Речь о том, что Дональд Трамп активно критикует Кира Стармера и не собирается останавливаться. США хотят, чтобы Лондон предоставил военную помощь для боевых действий в Иране. Но Великобритания, как и другие европейские союзники, не спешит. Поэтому Трамп назвал Стармера "не Черчиллем" – и сказал, что разочарован британским премьером.

Обратите внимание! Кир Стармер был одним из первых европейцев, к кому обратился Трамп. Поэтому и попал под шквал критики тоже одним из первых.

Что будет дальше с мирными переговорами?