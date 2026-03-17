Заявление израильского министра распространяют ряд международных СМИ, в частности CNN. Иран пока официально не комментирует это.

Что известно о якобы ликвидации иранского чиновника?

Министр обороны Израиля Израэль Кац подтвердил, что секретарь Али Лариджани Высшего совета национальной безопасности Ирана погиб во время авиаудара по Тегерану в ночь на 16 марта. Удар был перенесен на последнюю минуту, а Лариджани находился в одной из своих квартир вместе с сыном. Одновременно в результате "точечного удара" был ликвидирован Голамрез Сулеймани, командующего добровольческого военизированного формирования "Басидж".

Пока Иран официально не подтвердил и не опроверг информацию о гибели Лариджани, а на его странице в X появилось сообщение о похоронах воинов ВМС Ирана, где он выразил соболезнования родственникам погибших.

Что известно о секретаре Совета безопасности Ирана?

После смерти аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани вновь стал одной из ключевых фигур иранского режима, отвечая за переговоры по ядерной программе, региональную политику и внутреннюю безопасность.

Он происходит из влиятельной религиозной семьи, был одним из первых членов Корпуса стражей Исламской революции и главным переговорщиком Ирана по ядерной программе.

Лариджани также возглавлял государственную телерадиокомпанию и имел репутацию прагматичного политика, который пытался вести диалог с Западом.

Кого удалось ликвидировать во время операции США и Израиля?