Заяву ізраїльського міністра поширюють низка міжнародних ЗМІ, зокрема CNN. Іран наразі офіційно не коментує це.

Дивіться також Трамп просить відкласти зустріч із Сі Цзіньпіном: що стало причиною

Що відомо про нібито ліквідацію іранського високопосадовця?

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац підтвердив, що секретар Алі Ларіджані Вищої ради національної безпеки Ірану загинув під час авіаудару по Тегерану у ніч на 16 березня. Удар було перенесено на останню хвилину, а Ларіджані перебував у одній зі своїх квартир разом із сином. Одночасно в результаті "точкового удару" було ліквідовано Голамреза Сулеймані, командувача добровольчого воєнізованого формування "Басидж".

Поки Іран офіційно не підтвердив і не спростував інформацію про загибель Ларіджані, а на його сторінці в X з'явилося повідомлення про похорон воїнів ВМС Ірану, де він висловив співчуття родичам загиблих.

Що відомо про секретаря Радбезу Ірану?

Після смерті аятоли Алі Хаменеї, Алі Ларіджані знову став однією з ключових фігур іранського режиму, відповідаючи за ядерні переговори, регіональну політику та внутрішню безпеку.

Він походить із впливової релігійної родини, був одним із перших членів Корпусу вартових Ісламської революції та головним переговірником Ірану щодо ядерної програми.

Ларіджані також очолював державну телерадіокомпанію та мав репутацію прагматичного політика, який намагався вести діалог із Заходом.

Кого вдалося ліквідувати під час операції США та Ізраїлю?