В то же время американская операция против Ирана на Ближнем Востоке вызывает ослабление давления на Россию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Смотрите также Для России наступили прекрасные времена, – аналитик предположил дальнейшую судьбу мирных переговоров

Как США отстранились от мирного процесса?

Собеседники издания в дипломатических кругах сообщили, что эскалация на Ближнем Востоке отвлекла внимание США от мирного соглашения, из-за чего переговоры между Украиной и Россией "находятся в опасной зоне.

Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины. Для нас и для Украины это катастрофа,

– считает один из дипломатов ЕС.

В то же время страны ЕС проинформировали о задержках американского оружия, особенно это касается средств ПВО, поскольку США предоставляют приоритет заказчикам с Ближнего Востока, что будет иметь серьезные последствия для Украины.

"Это проблема, потому что существует конкуренция за одни и те же активы как на Ближнем Востоке, так и в Украине. Очевидно, что сейчас внимание Америки сосредоточено на Ближнем Востоке", – говорит высокая представительница Евросоюза Кая Каллас.

Что это означает для России?

Владимир Путин до сих пор в основном воздерживался от критики Дональда Трампа, чтобы, вероятно не допустить усиления поддержки Украины со стороны США. Но в переговорах Россия не демонстрировала готовности к компромиссам.

По словам представителя Белого дома, президент США до сих пор надеется, что переговоры приведут к окончанию войны, и что американская делегация достигла "огромного прогресса" в этом процессе за последние месяцы.

"Я не думаю, что россияне хотят снова вести переговоры в ближайшее время. Потому что говорить не о чем", – рассказал один из участников неофициальных переговоров, комментируя вероятность продолжения встреч.

Какова роль ЕС в переговорах?

Европейские лидеры сомневаются в потенциальном успехе в переговорах без дальнейшего давления на Россию. Через 3 дня после начала операции США и Израиля на Ближнем Востоке канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Белый дом.

Немецкий политик приехал с картами и схемами, чтобы обосновать необходимость усиления давления на Москву. Но, по словам источников, Трамп не захотел обсуждать этот вопрос, считая, что преимущество именно у России.

По данным издания, по меньшей мере два европейских дипломата сообщили, что на прошлой неделе получили от американских чиновников сигналы о том, что дальнейших санкций против российской нефтяной промышленности не будет.

Высокопоставленный украинский чиновник объяснил Financial Times, что по мнению Киева, российская сторона "несерьезно" относится к прекращению войны, о чем свидетельствует ее настойчивость в требованиях на мирных переговорах.

В то же время чиновник преуменьшил опасения, что сосредоточение внимания Вашингтона на Иране из-за конфликта на Ближнем Востоке сорвет переговоры с Россией, заявив, что Киев "посмотрит, как будет развиваться ситуация".

Какова ситуация с мирными переговорами?