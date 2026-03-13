Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко предположил, как долго еще хочет воевать Россия.
Какие планы у России на войну?
Россия продолжает активные бои на фронте и, вероятно, готовит новые атаки по Украине. По словам Коваленко, действия российской армии свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжать воевать против Украины.
В СНБО предполагают, что в планах россиян воевать в течение весны и лета 2026 года. В дальнейшем же враг может срывать процессы по урегулированию войны.
Отметим, что полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на Днепропетровщине продолжаются контрудары. Защитники пытаются помешать врагу создать группировку для атак на северную и северо-восточную части Запорожской области.
Что происходит на фронте?
По данным ISW, украинские военные продвинулись на южных окраинах Константиновки и в Запорожской области. В то же время аналитики заметили подготовку оккупантов к весеннему наступлению на Краматорском и Лиманском направлениях.
Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что весной российская армия может сосредоточиться на попытках захватить всю Донецкую область и Луганскую область.
Кроме того, россияне рассматривают возможность наступления на юг, в частности Запорожскую область.