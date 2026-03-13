Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко предположил, как долго еще хочет воевать Россия.

Какие планы у России на войну?

Россия продолжает активные бои на фронте и, вероятно, готовит новые атаки по Украине. По словам Коваленко, действия российской армии свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжать воевать против Украины.

В СНБО предполагают, что в планах россиян воевать в течение весны и лета 2026 года. В дальнейшем же враг может срывать процессы по урегулированию войны.

Отметим, что полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на Днепропетровщине продолжаются контрудары. Защитники пытаются помешать врагу создать группировку для атак на северную и северо-восточную части Запорожской области.

Что происходит на фронте?