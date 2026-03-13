Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского – Михаил "Депутат" Трач.
Интересно Минус С-300 и склады боеприпасов: ВСУ ударили по оккупантам
Действительно ли главная битва за Донбасс будет разворачиваться в Славянске и Краматорске?
Михаил Трач отметил, что фактически контроль над Донецкой областью враг сможет получить только если захватит Славянско-Краматорскую агломерацию. Затем задача у оккупантов – выйти на админграницы Донецкой области и делать так называемую "зону контроля".
Россияне же ставят себе задачу якобы, чтобы территории, которые они включили в свой состав, перешли под полный контроль в административных границах и плюс, чтобы была буферная зона. Соответственно, если они захватят Краматорск и Славянск, им еще надо будет создать какую-то буферную зону,
– объяснил "Депутат".
По словам командира батальона, только тогда можно будет говорить, что россияне что-то там контролируют. Пока же оккупанты в агломерации совсем ничего не контролируют.
Что сейчас происходит на фронте в Донецкой области?
Аналитики Deep State отметили, что 11 марта враг продвинулся в районе 2 населенных пунктов в Донецкой области. Речь идет о Бересток и Федоровке Второй.
Украинские военные из 7 корпуса ДШВ и 412 бригады Nemesis нанесли удар по пунктам управления российской армии в Селидово. Эти пункты управления были расположены примерно в 15 километрах от Покровска.
Интересно, что командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" Михаил Трач отмечал, что контратаки ВСУ в Днепропетровской области заставили российские силы корректировать свои действия. Но непосредственно на ситуацию на севере Донецкой области они не влияют.