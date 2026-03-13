Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького – Михайло "Депутат" Трач.
Чи дійсно головна битва за Донбас розгортатиметься у Слов'янську та Краматорську?
Михайло Трач зазначив, що фактично контроль над Донецькою областю ворог зможе отримати тільки якщо захопить Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Потім завдання в окупантів – вийти на адмінкордони Донецької області й робити так звану "зону контролю".
Росіяни ж ставлять собі завдання нібито, щоб території, які вони включили до свого складу, перейшли під повний контроль в адміністративних межах і плюс, щоб була буферна зона. Відповідно, якщо вони захоплять Краматорськ і Слов'янськ, їм ще треба буде створити якусь буферну зону,
– пояснив "Депутат".
За словами командира батальйону, тільки тоді можна буде говорити, що росіяни щось там контролюють. Поки що ж окупанти в агломерації зовсім нічого не контролюють.
Що зараз відбувається на фронті у Донецькій області?
Аналітики Deep State зазначили, що 11 березня ворог просунувся в районі 2 населених пунктів у Донецькій області. Йдеться про Бересток та Федорівку Другу.
Українські військові з 7 корпусу ДШВ і 412 бригади Nemesis завдали удару по пунктах управління російської армії в Селидовому. Ці пункти управління були розташовані приблизно за 15 кілометрів від Покровська.
Цікаво, що командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" Михайло Трач наголошував, що контратаки ЗСУ в Дніпропетровській області змусили російські сили коригувати свої дії. Але безпосередньо на ситуацію на півночі Донеччини вони не впливають.