Политолог Валерий Дымов в эфире 24 Канала объяснил, что на фоне этой паузы позиции сторон не остались неизменными. По его словам, Украина за это время усилилась и подошла к возможным новым переговорам с дополнительными козырями.

Украина зашла в эту паузу с более сильными козырями

Дымов считает, что за время, пока новую встречу не могут согласовать, позиция Украины стала сильнее. По его словам, Киев уже не выглядит стороной, которой можно пренебречь или о которой можно договариваться без нее. Он связывает это и с ослаблением Трампа, и с тем, что даже его команде теперь приходится больше считаться с союзниками.

Первое, Трамп стал слабее. Он теперь зависит от ситуации, в том числе от своих союзников,

– заметил он.

Украину иначе увидели те страны, которые раньше не очень вникали в эту войну. В частности, речь идет о государствах Персидского залива, а также о людях, связанных с ближневосточными инвестфондами, которые раньше смотрели на Украину как на что-то далекое. Теперь, по словам политолога, этот разговор уже выглядит иначе.

Мы были не за столом, а в меню. Нам сознательно не давали козырей, но сейчас мы их получили,

– подчеркнул он.

Поэтому украинская позиция в возможных новых переговорах стала более весомой. Именно поэтому, как он считает, России и тем людям, которые хотели договариваться без Украины, теперь значительно труднее продвигать свои условия.

Напомним: новая трехсторонняя встреча США, Украины и России оказалась под угрозой срыва, потому что американцы настаивают на переговорах в США, а российская делегация не хочет туда лететь. Украина заявляет о готовности к встрече в любой стране, а сам раунд предварительно планируют на середину следующей недели.

Договариваться с Россией за счет Украины стало труднее

Сама пауза в переговорах не означает, что процесс исчез, проблема в другом: сейчас уже значительно труднее вернуться к схеме, когда кто-то говорит с Москвой об Украине без самой Украины. Эту модель ломает и новый вес Киева, и недостаток доверия между всеми участниками.

В определенной степени сейчас никто никому не верит,

– сказал Дымов.

Он напомнил, что ранее часть американских переговорщиков могла рассчитывать на простую формулу: Россия имитирует диалог, делает несколько показательных шагов, а это подают как движение к миру. Теперь, по его словам, такая схема работает хуже, потому что Украина стала заметнее, а договоренности за ее счет уже не выглядят легкими. Именно поэтому новая встреча пока не складывается, а сам разговор завис.

Украинская позиция на тех переговорах стала более весомой. И с этим не могут согласиться россияне, и с этим не могут соглашаться те же люди, которые договаривались за счет Украины,

– подчеркнул он.

Поэтому формально переговоры будто поставлены на паузу, но сама борьба за условия будущего разговора продолжается прямо сейчас.

К слову: в Кремле заявили, что переговорный процесс фактически остановился из-за изменения приоритетов США. В то же время Владимир Зеленский отметил, что войну надо завершать как можно быстрее, и предположил, что российская делегация может затягивать переговоры, чтобы выиграть время для своих войск на фронте.

