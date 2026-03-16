Об этом рассказал вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка в интервью "РБК-Украина".

Что говорят в Европе о вступлении Украины в ЕС?

Среди стран, откладывающих вступление Украины в ЕС, Германия.

Такие страны, как Германия, говорят: это суперважная для нас история, нам нужно доверие. Поэтому вы сделаете реформы, и нам надо условных 20 лет, чтобы вы "отстоялись", чтобы мы убедились, что все работает. Это не потому, что мы не хотим вас принимать, нам просто надо доверие,

– рассказал Качка.

Он отметил, что процесс вступления в ЕС балканских стран был долгим, потому что "довоенная" методология была построена таким образом, что надо было доказать, что осуществленные реформы необратимы.

"Что мы можем сделать? Мы вспоминаем, и все вспоминают, что когда Румыния и Болгария вступали в ЕС, был создан специальный механизм контроля и верификации CVM (Cooperation and Verification Mechanism)", – добавил вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО.

Он отметил, что тогда Еврокомиссия, несмотря на то, что Румыния уже была членом ЕС, должна была верифицировать, что страна все выполняет. Также ЕС мог своим решением ограничить права Румынии. Сейчас это называется "сейфгардами".

Но у Украины нет 20 лет, чтобы ждать, пока все "отстоится".

Может я преувеличиваю о 20 годах, пусть 10 лет – но для нас это вечность. И поэтому этот механизм сейфгардов и CVM – это абсолютно нормальная история. Однако это не проговаривалось в деталях,

– рассказал Качка.

В целом ЕС требует от Украины принять около 300 законов.

В то же время наше государство продолжает переговоры об определении конкретной даты своего вступления. Окончательное решение по этому поводу зависит от всех государств-членов ЕС, а не Еврокомиссии.

"Пока все государства-члены Европейского Союза не согласятся на определенную дату, Комиссия вообще не может в таких категориях говорить. Я думаю, что эта дискуссия должна продолжаться дальше, до тех пор, пока эта дата не появится", – добавил вице-премьер.

Более "оптимистичная атмосфера" может быть, когда Украина будет более амбициозная по реформам в сфере верховенства права.

