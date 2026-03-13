Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 13 марта.
Что сказал Макрон об Украине?
По его словам, Франция полностью поддерживает Украину на пути к ее европейскому будущему. Он признал, что он является сложным и требует много усилий, однако уже осуществленные, несмотря на войну, шаги, по его мнению, впечатляют.
Украина заслуживает открытия первых переговорных кластеров, я не сомневаюсь. Мы этого достигнем, несмотря на искусственные препятствия, возникшие,
– заявил он.
В то же время Владимир Зеленский выразил надежду на лидерство Франции в достижении вступления Украины в Европейский Союз. Также украинский президент вновь повторил требование четкой даты вступления в блок.
"Украина благодарна за оборонную поддержку Франции на протяжении всех этих лет, и сегодня мы определили шаги и конкретные решения, которые могут дать сильные результаты. Это касается и ПВО, и боевой авиации", – подчеркнул он.
Что этому предшествовало?
Ранее Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева, усиление давления на Россию и продвижение справедливого мира.
Французский лидер заявил, что Европейский Союз и его государства являются главными донорами помощи для Украины. Поэтому обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро Киев получит, несмотря на споры внутри блока.
Еще раньше Кая Каллас заявила, что Европа пока не готова назвать конкретные сроки вступления Украины. Владимир Зеленский зато отметил, что Киеву нужна четкая дата как элемент гарантий безопасности.