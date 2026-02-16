Украина хочет получить дату членства в 2027 году как часть мирного соглашения. Об этом сообщили в Reuters.

На Мюнхенской конференции 15 февраля Кая Каллас сообщила о неготовности Европы назвать конкретные даты вступления Украины в Союз, несмотря на требования Владимира Зеленского.

У меня такое ощущение, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату. Впереди еще много работы,

– заявила Каллас.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил слова Каллас и добавил, что вопрос вступления тесно связан с мирным соглашением, а со стороны России вообще не видно никаких шагов.

Он отметил необходимость членства Украины в ЕС, однако отметил, что во время разговоров со многими главами государств сложилось впечатление об отсутствии готовности назвать конкретную дату.

Украина подала заявку на вступление еще в 2022 году. Также членство Украины в ЕС в 2027 году было прописано в 20-пунктном мирном плане.

