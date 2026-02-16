Украина хочет получить дату членства в 2027 году как часть мирного соглашения. Об этом сообщили в Reuters.
Готова ли Европа принять Украину в ЕС?
На Мюнхенской конференции 15 февраля Кая Каллас сообщила о неготовности Европы назвать конкретные даты вступления Украины в Союз, несмотря на требования Владимира Зеленского.
У меня такое ощущение, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату. Впереди еще много работы,
– заявила Каллас.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил слова Каллас и добавил, что вопрос вступления тесно связан с мирным соглашением, а со стороны России вообще не видно никаких шагов.
Он отметил необходимость членства Украины в ЕС, однако отметил, что во время разговоров со многими главами государств сложилось впечатление об отсутствии готовности назвать конкретную дату.
Украина подала заявку на вступление еще в 2022 году. Также членство Украины в ЕС в 2027 году было прописано в 20-пунктном мирном плане.
Что известно о возможном вступлении Украины в ЕС?
Украина выполнила необходимые шаги для начала вступительного процесса в ЕС, но его блокируют политические мотивы Венгрии. Георгий Тихий заявил в интервью для 24 Канала, что это блокирование политически мотивированное, не связано с выполнением критериев и является стратегией правительства Виктора Орбана.
Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что достичь конкретной даты присоединения Украины к ЕС всегда реально. По его словам, это требует отдельных переговоров и дополнительной подготовительной работы.